Fruchtbare Zusammenarbeit mit Pflegeheimen entsteht Bühl (red) - "Insgesamt wurden von Pallium 448 Patienten im hospizlichen, medizinischen und psychosozialen Bereich betreut und versorgt und nahezu 200 Patientenverfügungen/Antea Care für die Mitglieder erstellt". Diese Zahlen nannte Vorsitzender Guido Kohler in der Hauptversammlung im Bürgerhaus Neuer Markt. Im Bereich Familientrauerbegleitung waren es 51 Familien, die ein Kind oder Elternteil verloren haben. In der Trauerbegleitung für Erwachsene waren sechs Kurse und 36 Einzelbegleitungen für Verwitwete erforderlich, informierte Kohler über die Vereinsarbeit im vergangenen Jahr. Thomas Schott und Bettina Gutmann berichteten einer Mitteilung zufolge von der sich abzeichnenden fruchtbaren Zusammenarbeit mit Pflegeheimen im Bereich Hospiz- und Palliativversorgung. So wie es aussehe, sei eine von "innen" kommende hohe Qualität mit den kooperierenden Pflegeeinrichtungen zu erwarten. In den ersten drei Kennenlern- und Diskussionstagen mit Heim-Pflegefachkräften im Kloster Neusatzeck sei deutlich geworden, dass nicht das Können an einer optimalen Versorgung hindere, sondern die derzeit gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür verantwortlich seien. Wie es dennoch zu schaffen ist, soll im Herbst in Nesselwang (Allgäu) in einer Klausurtagung zusammen mit Pallium-Vetretern erarbeitet werden. Diese Tage sollen aber auch genutzt werden, um in der Natur für die schwere Arbeit in der Altenpflege Kraft und Energie zu schöpfen und sich für Neues und Individuelles bei der Begleitung von Heimbewohnern in ihrer letzten Lebensphase inspirieren zu lassen, schreibt Pallium. "Jeder Bürger sollte täglich dankbar sein, dass es Menschen gibt, die sich um unsere alten Mitbürger kümmern und mithelfen, dass wenigstens das Sterben nicht unter dem mittlerweile im Gesundheitswesen üblichen Effizienzgedanken geleitet wird", so Guido Kohler. Maria Kopf berichtete über die Begleitung von Müttern, die eine Tot- oder Fehlgeburt beklagen müssen. Diese Frauen stünden im Niemandsland. Es gebe wenige Hebammen, die in Trauerbegleitung ausgebildet sind. Immer wieder würden sie aber mit solchen Schicksalsschlägen konfrontiert werden. Als erfahrene Hebamme und Familientrauerbegleiterin bietet Maria Kopf jetzt Kurse für ihre Kolleginnen an. Darin gibt sie ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter, um Hebammen einen besonders sensiblen wie auch fachlichen Umgang mit der Situation zu vermitteln - für die Zeit im Kreißsaal und danach. Die zwei bis jetzt angebotenen Seminare waren in kurzer Zeit ausgebucht. Neben freien Hebammen haben sich auch Hebammen aus Kliniken und Unikliniken angemeldet. Schatzmeister Hans-Jürgen Ernst stellte einen ausgeglichenen Haushalt vor. Die Mitgliederzahl war auch im Jahr 2016 weiter gestiegen, aktueller Stand sind 1533 Mitglieder. Werner Vögele übernahm anschließend die Moderation der Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte, und leitete die Wahl des neuen Kassenprüfers. Helmut Beier, seit 2007 Kassenprüfer und Revisor bei Pallium, konnte aus Termingründen nicht an der Versammlung teilnehmen und verabschiedete sich mit schriftlichen Grußworten von seinem Amt, "um es der jüngeren Generation zu übergeben". Guido Kohler sprach Beier großen Dank für die fachkompetente, gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit aus. Zum neuen Kassenprüfer wurde einstimmig Christian Zorn gewählt. Er ist Fachgebietsleiter für Wirtschaftsförderung/Liegenschaften bei der Stadt Achern.

