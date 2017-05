Lichtkegel weisen den Weg

Bühl (jure) - Es hätte ein zauberhafter Abend werden können: Die Voraussetzungen für den "Einkaufszauber bis Mitternacht" waren in jedem Fall geschaffen. Doch ausgiebiger Dauerregen sorgte dafür, dass einige wohl das gemütliche Sofa dem Einkaufsbummel in Bühl vorzogen. Wer dennoch gut beschirmt durch die Stadt flanierte, konnte die Atmosphäre der erstmals aufgestellten bunten Leuchtkegel genießen, die sich als absolute Hingucker entpuppten und Bühl eindeutig optisch an diesem Abend aufwerteten. Die bunten Lichtkegel führten die Besucher am Samstag nach Einbruch der Dunkelheit regelrecht durch die Stadt. Auch wenn wegen des kühlen Nasses von oben nicht alle geplanten Straßenaktivitäten stattfinden konnten, in den Geschäften erwartete die Besucher dafür neben vielen neuen Produkten und Vorführungen weitere Überraschungen. Gut ein Dutzend Bühler Geschäfte lud zum Genießen von Affentaler Produkten ein. Eine Premiere feierten die beiden Jungwinzer Florian Hörnle und Michael Huber auf dem Marktplatz. Die Leidenschaft für den Weinan- und -ausbau hat die beiden zusammengeführt. 2015 bauten sie die ersten Weine aus. Im vergangenen Jahr kamen zwei weitere Sorten dazu. "Wir wollen uns kontinuierlich steigern", erzählen sie. Begeistert von der Fruchtigkeit des Rosé-Weins war Bina-Geschäftsführerin Michaela Kaiser, die den "Einkaufszauber" mit der Händlergemeinschaft organisiert hatte. "Die Menschen lassen sich von Attraktionen anziehen", beobachte Christoph Engelhardt. "Überall, wo etwas geboten wurde, waren auch Besucher." Begeistert war er auch von dem Beleuchtungskonzept, das den Besuchern zeigte, "dass überall in der Stadt etwas los ist". Die Bedeutung des Wohlfühlens und Erlebens betonte auch die Leiterin des Kaufhaues Peters, Catrin Hammig: "Es ist wichtig, dass wir uns als Stadt in der Region mit Aktionen präsentieren". Der "Kinderspaß" sei zudem ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem die Stadt punkten könne. Trotz Regens war sie auch mit der abendlichen Resonanz zufrieden. Im Modehaus Pfeiffer konnten die Besucher den "Gypsy Princes" lauschen und sich in Ibiza-Urlaubsstimmung versetzen lassen. Sommergefühle wurden auch im Fachgeschäft Bessey&Flammer geweckt, wo der Grill fast den ganzen Tag über im Einsatz war. Dazu passend die Limo-Bar. Verführerischer Duft lag auch im Kaufhaus Peters in der Luft, wo in Pfannen Süßes wie Herzhaftes für den Gaumen gezaubert wurde. Viele Aktionen hatte sich auch die Firma Leutner (Kreativ-Garten-Zoo) einfallen lassen, um gebührend das 100-jährige Bestehen zu feiern.

