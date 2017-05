"Es gibt potente Investoren für Hundseck"

BT: Herr Pfetzer, Ottersweier ist eine relativ wohlhabende Kommune. Weshalb hat sie beim Zwangsversteigerungstermin für die Hundseck am 28. April nicht mitgeboten? Die Landtagsabgeordnete Beate Böhlen hätte das eigentlich erwartet.

Interview

Jürgen Pfetzer: Frau Böhlen sollte sich fragen, warum beim Termin niemand ein Gebot abgegeben hat. Und aus dem gleichen Grund hat auch die Gemeinde keine Steuermittel verschleudert. Die Rechtspflegerin hat in hervorragender Weise allen potenziellen Interessenten erläutert, welches Kuckucksei sie sich bei einem Zuschlag ins Nest legen würden. Man hätte nämlich nicht nur ein Mindestbargebot von über 90 000€ Euro bringen müssen, sondern hätte auch Gläubigerforderungen in Höhe von 209 000€ Euro miterworben - und dies unter dem Damoklesschwert von Abriss- und Entsorgungskosten in Höhe von weiteren 325 000 Euro. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, hätte ein Erwerber gar nicht Eigentümer werden können, weil noch eine Auflassungsvormerkung an vorderer Stelle im Grundbuch für zwei Privatleute eingetragen ist. Wer mit gesundem Menschenverstand kann unter diesen Rahmenbedingungen ernsthaft ersteigern wollen?

BT: Frau Böhlen war eigenem Bekunden zufolge überrascht, dass es überhaupt keine Gebote gab. Können Sie diese Überraschung nachvollziehen?

Pfetzer: Absolut nicht. Wer die Presseberichterstattungen im Vorfeld verfolgt oder sich die Mühe gemacht hat, sich mit den Hintergründen des Verfahrens zu beschäftigen, konnte keinen anderen Ausgang erwarten. Der Zwangsversteigerungstermin war öffentlich, auch hier gab es für Laien verständliche Erklärungen, warum Gebote unter diesen Prämissen Harakiri sind.

BT: Frau Böhlen, zugleich Vorsitzende des Petitionsausschusses, beantragte nun volle Akteneinsicht in der Causa Hundseck. Welchen Erkenntnisgewinn könnte das bringen?

Pfetzer: Für uns keinen, weil das Zwangsversteigerungsverfahren in keinem formellen und materiellen Zusammenhang mit der Petition steht. Dort geht es um bau-, naturschutz- und abfallrechtliche Fragestellungen.

BT: Es scheint, als würde der Umgangston unter den Beteiligten und Betroffenen rauer?

Pfetzer: Nicht von Seiten der Gemeinde Ottersweier. Wir haben immer offen und transparent und in der gebotenen Sachlichkeit informiert. Den Gordischen Knoten, der sich um das ehemalige Knappschaftsheim Hundseck zugezogen hat, durchschlägt man nicht mit rauem Umgangston. Hier sind Hartnäckigkeit in der Sache und zielgerichtetes Handeln gefragt. Gleichwohl muss man nicht jede sachfremde Äußerung Dritter einfach kommentarlos hinnehmen.

BT: Gab es im Vorfeld der Zwangsversteigerung kein koordinierendes Gespräch unter den politisch Handelnden?

Pfetzer: Selbstverständlich gab es das, nämlich Mitte März. Hochrangige Vertreter aller am Verfahren beteiligter Behörden und Abgeordnete habe ich zu einem Runden Tisch ins Rathaus eingeladen. Alle Fakten im Zusammenhang mit dem Zwangsversteigerungstermin wurden ausgiebig diskutiert. Unser Rechtsbeistand hat auch alle juristischen Feinheiten und Fallstricke erläutert. Da blieb keine Frage offen.

BT: Woher rührt das angespannte Verhältnis zwischen Ihnen und Frau Böhlen?

Kräfte auf allen

Ebenen bündeln

Pfetzer: Es gibt keine persönlichen Differenzen, aber sehr wohl eine unterschiedliche Bewertung der Fakten. Um diese schwierige Aufgabenstellung zu einem guten Ergebnis zu führen, bedarf es einer Bündelung der Kräfte auf allen Ebenen. Unberechtigte Vorwürfe entzweien, sie einen nicht.

BT: Wäre einer der beiden Petitionen von Jörg Schmidt stattgegeben worden, sähe es für die Hundseck sehr viel positiver aus.

Pfetzer: Wenn in der Folge einer solch hypothetischen Entscheidung des Petitionsausschusses das Regierungspräsidium Karlsruhe den Widerspruch eines der beiden Eigentümer gegen die Abbruch- und Beseitigungsverfügung zurückgewiesen hätte, wäre auf dem Wege der Ersatzvornahme möglicherweise der Schandfleck auf Hundseck zu beseitigen gewesen. An den Eigentumsrechten ändert dies allerdings nichts. Und der Petitionsausschuss hat die Petitionen von Prof. Dr. Schmidt auch zurückgewiesen.

BT: Welche Rolle spielt Ihres Erachtens der Generalbevollmächtigte Josef Gramlich?

Gramlich hat eine

Lösung torpediert

Pfetzer: Wie sein Titel schon aussagt, haben ihn die Eigentümer mit der Wahrnehmung ihrer Rechte beauftragt. Seine Aufgabe sollte es wohl sein, den Zwangsversteigerungstermin zu verhindern, was ihm bekanntlich nicht gelang. Dadurch, dass er die Schulden bei der Gemeinde Ottersweier im Vorfeld des Termins bezahlte, hat er die Sache allerdings nur noch mehr verkompliziert. Es gibt potente Investoren mit Ideen für gute Nachfolgeprojekte auf dem Areal. Diese hätten aber nur aus der Rangposition der Gemeinde Ottersweier im Grundbuch ersteigert, weil dadurch das Grundstück praktisch lastenfrei gewesen wäre. Auch die Auflassungsvormerkung der privaten Dritten war nachrangig. Das hat Herr Gramlich erfolgreich torpediert. Warum, ist mir schleierhaft. Um die Beseitigung der Ruine und die Wiederbelebung der Schwarzwaldhochstraße, was ihm als mittelbarer Eigentümer des Kurhauses Sand eigentlich ein großes Anliegen sein müsste, kann es ihm wohl nicht gehen.

BT: Auf politischem Weg gibt es jetzt eigentlich nur noch eine Chance, um das höchst leidige Thema einer vernünftigen Lösung zuzuführen; indem nämlich das Regierungspräsidium Karlsruhe den Widerspruch der Eigentümer zur Abbruchverfügung zurückweist. Der Ball liegt also bei der Regierungspräsidentin Nicolette Kressl?

Pfetzer: Die Abbruch- und Beseitigungsverfügung des Landratsamts Rastatt gegen einen der beiden jetzigen Eigentümer ist sogar bestandskräftig und vollziehbar. Lediglich der andere Eigentümer hat Widerspruch eingelegt. Wenn das Verfahrenshemmnis der Petition entfallen ist, dann muss das Regierungspräsidium entscheiden. Weist es den Widerspruch zurück, gibt es - ungeachtet eines weiteren Klagewegs - eine behördliche Handhabe für das Landratsamt, den Abbruch und die Beseitigung des Bauschutts durchzusetzen. Notfalls im Wege der Ersatzvornahme. Gibt das Regierungspräsidium hingegen dem Widerspruch statt, wird der Ausgangsbescheid aufgehoben, und der Schandfleck bleibt vorerst bestehen.