Neue Heimat fernab der Kurstadt bezogen

Rheinmünster (sie) - Der Name ist geblieben, auch wenn der Standort neu ist: Das Zollamt Baden-Baden befindet sich nun im Baden-Airpark. Seit dem 24. April verrichten die zehn Beamten ihre Arbeit am neuen Dienstsitz im Gebäude B210 im Airport Boulevard. Gestern fand die offizielle Eröffnung statt. Zwei Tage hatte der Umzug vom alten Gebäude in der Ooser Bahnhofstraße auf das Flughafenareal in Anspruch genommen. Nun ist das Zollamt im ersten Obergeschoss des Business-Centers untergebracht, wo unter anderem auch der Polizeiposten Flughafen seinen Sitz hat. Von dort aus überwachen die Beamten künftig den Im- und Export internationaler Fracht im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden. Die Mitarbeiter nehmen beispielsweise den Warenverkehr der regionalen Pkw- und Zuliefererindustrie unter die Lupe, sie kontrollieren aber auch Theaterrequisiten oder Kunst, die auf dem Weg nach Baden-Baden ins Festspielhaus oder ins Burda-Museum ist. Immer mehr an Bedeutung gewinnt darüber hinaus der Onlinehandel, der es auch Privatkunden ermöglicht, schnell und einfach Waren aus Übersee zu bestellen. Hans Jörg Großbongardt, stellvertretender Leiter des übergeordneten Hauptzollamts Karlsruhe, hatte für die Gäste der Eröffnung einige Zahlen parat. So kontrollierten die Beamten des Zollamts Baden-Baden im vergangenen Jahr 4400 Postsendungen und führten 1200 sogenannte Beschauungen durch. Dabei stießen sie unter anderem auf einen radioaktiven Kreiselkompass, Cannabis-E-Zigaretten und 23 gefälschte Handtaschen. 42 Produkte durften nicht eingeführt werden, weil ihnen beispielsweise die bekannte CE-Kennzeichnung fehlte. Um ihre Aufgaben zu erledigen, haben die Beamten im Gegensatz zum alten Standort reichlich Platz. Die von der Baden-Airpark GmbH angemieteten Büro- und Nebenflächen summieren sich auf 900 Quadratmeter. Untergebracht in den Räumlichkeiten sind auch Mitarbeiter der Steueraufsicht und der "Kontrolleinheit Reiseverkehr", deren Mitarbeiter den Frachtverkehr des Flughafens überwachen und im Terminal am roten beziehungsweise grünen Durchgang auf ankommende Passagiere warten. Von der Nähe zu den Kollegen sowie zur Polizei verspricht sich Großbongardt die größten positiven Effekte des neuen Standorts. Gemeinsame Besprechungen würden so erleichtert. "Vieles kann auf dem kurzen Weg erledigt werden", sagte er. Auch die Kunden würden vom Umzug profitieren, da das Zollamt nun barrierefrei zugänglich sei. "Der Standort bietet wesentliche Verbesserungen für die Bürger, die Wirtschaft und die Beschäftigten", zeigte sich Großbongardt von der Entscheidung für den Baden-Airpark überzeugt. Wer zum neuen Zollamt möchte, sollte allerdings über Ortskenntnis verfügen. Noch weist nur ein kleines Schild am Gebäude auf den neuen Mieter hin, an der Zufahrt fehlen entsprechende Hinweise. Standortleiterin Andrea Doll hofft, dass diese schnell nachgerüstet werden. Ansonsten zeigt sie sich aber sehr zufrieden mit den neuen Räumlichkeiten für sich und ihr Team. Sie böten deutlich mehr Komfort als das alte Gebäude in Baden-Baden. "Das ist kein Vergleich", betonte sie. Auch Großbongardt machte keinen Hehl daraus, dass sich der Abschiedsschmerz vom bisherigen Standort bei allen Beteiligten sehr in Grenzen hält: "Die neuen Büros sind sehr großzügig und ansprechend. Wir haben uns den Wunsch erfüllt, aus Oos wegzuziehen."

