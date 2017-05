Gesund leben in einer intakten Umwelt

(gut) - Für Jan Lipinski ist das Leben aus dem Glauben sinnstiftend: "Diese Freude am Glauben möchte ich gerne weitergeben und die Menschen in Verbindung mit Gott bringen." Am 14. Mai wird er in Freiburg zum Priester geweiht (Foto: Erzbistum Freiburg/Georg Auer). » - Mehr