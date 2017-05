Naturpark eröffnet Marktsaison

Bühlertal



Genusswandern am Engelsberg Bühlertal (bor) - Die Gemeinde Bühlertal hat in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, dem Förderverein Engelsberg und der Baden-Badener Winzergenossenschaft drei weitere Highlights mitten in den Reben ins Leben gerufen. (Foto: Borscheid)