Erste Proben für die "Chorwürmer"

Rastatt



Dirigent Anarp feiert Jubiläum Rastatt (jg) - Seit 25 Jahren schwingt Michael Anarp beim Badischen Chor in Wintersdorf den Taktstock. Er wollte aber keine große Feier und schon gar kein Jubiläumskonzert. Und so stießen die Sänger am Ende einer verkürzten Probe mit einem Glas Sekt auf ihren Dirigenten an (Foto: J. Giese).