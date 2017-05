Im Zweifelsfall Widerspruch einlegen

Bühl - Die Anwohner in der Karl-Fanz-Straße schlagen Alarm. Vor über 60 Jahren wurde ihr Wohngebiet erschlossen und die Zufahrtsstraße angelegt. Nun sollen sie nachträglich zu Erschließungskosten herangezogen werden. Die Betroffenen erfuhren darüber aus der Presse im Nachgang zu einer Sitzung des Technischen Ausschusses (wir berichteten). Der Fachanwalt für Verwaltungsrecht und ehemalige Bühler Stadtrat Bernd Reichert empfiehlt, im Zweifelsfall die Beitragsbescheide "nicht bestandskräftig" werden zu lassen und gegebenenfalls Widerspruch einzulegen. Mit ihm unterhielt sich BT-Redakteur Gerold Hammes. Interview BT: Herr Reichert, Sie waren einst Beigeordneter der Großen Kreisstadt Bühl, Oberbürgermeister von Schramberg und danach viele Jahre Stadtrat in Bühl. Außerdem sind Sie Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Die Thematik Erschließungsbeiträge ist Ihnen also aus unterschiedlichen Blickwinkeln und in all ihren Facetten sehr vertraut. Hatten Sie schon einmal juristische Berührungspunkte zu dieser Problematik. Und wenn ja, wie gingen diese Verfahren aus? Bernd Reichert: In meiner Tätigkeit als Bürgermeister und Oberbürgermeister sowie als Rechtsanwalt habe ich viel mit Erschließungsbeiträgen zu tun gehabt. Diese Beitragsbescheide werden immer als ungerecht empfunden, vor allen Dingen, wenn die Häuser schon länger stehen. Die Gewinnchancen bei Gericht lagen bei 20 Prozent für den Bürger, entsprechend der Statistik bei den Verwaltungsgerichten. BT: Jetzt also sollen Anlieger in der Karl-Fanz-Straße nach über 60 Jahren, als dort die Straße gebaut wurde und die ersten Häuser entstanden sind, nachträglich zu Erschließungskosten herangezogen werden. Da können schnell mal einige Zehntausend Euro pro Haushalt zusammenkommen. Für Rentner, zumal noch alleinstehend, könnte das rasch zum Verlust des Eigenheims beziehungsweise zur Privatinsolvenz führen. Können Sie den Bürgerfrust nachvollziehen? Reichert: Für den Eigentümer eines Hauses können die Kosten, insbesondere wenn es sich um Rentner handelt, recht hoch sein. Die Kosten werden nach der Grundstücksgröße und den Stockwerken entsprechend der Satzung in Ansatz gebracht. Allerdings kann jederzeit bei wirtschaftlicher Enge Stundung verlangt werden, in Härtefällen ohne Zinsen. Hierüber hat der Gemeinderat zu entscheiden. BT: Das Erschließungsbeitragsrecht ist eine höchst komplizierte Materie. Ist es wirklich so, dass es für die Stadt keinen Ermessensspielraum gibt? Im kommunalen Abgabegesetz ist von einer Kann-, aber nicht von einer Muss-Bestimmung die Rede. Reichert: Liegen die Voraussetzungen vor, so sind die Beiträge zu erheben. Insoweit besteht kein Ermessensspielraum. Im vorliegenden Fall habe ich allerdings große Bedenken, ob überhaupt Erschließungsbeiträge erhoben werden können. Es handelt sich hier um eine Verbesserung der Straße. Dies ist gemäß Paragraf 49, Absatz 6 des Kommunalabgabegesetzes nicht erschließungsbeitragsfähig. BT: Die Sache kochte erst hoch, als ein Bühler Bauträger in der Karl-Fanz-Straße zwei Mehrfamilienhäuser errichtete. Wäre es im Nachhinein nicht klüger und bürgerfreundlicher gewesen, diesen allein und nicht die Allgemeinheit für die Erschließungskosten in die Pflicht zu nehmen, zumal der Straßenzustand in diesem relativ kurzen Abschnitt durch die Baufahrzeuge und die Bautätigkeiten sicherlich nicht besser wurde? Stattdessen hat man die leidige Sache im Technischen Ausschuss an die große Glocke gehängt, was zur Folge hatte, dass die betroffenen Anlieger aus der Presse über die drohende nachträgliche Heranziehung zu den Erschließungsbeiträgen erfahren mussten. Reichert: Unabhängig davon, ob diese Rechtsmaterie im Ausschuss erörtert wurde oder nicht, sind Beiträge zu erheben, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Hier habe ich erhebliche rechtliche Bedenken, ob dies hier möglich ist. Historische Straße greift nicht BT: Im großherzoglichen badischen Straßenrecht von 1868 gibt es Ausnahmen für Historische Straßen. Sind solche Zahlenspielereien überhaupt noch zeitgemäß? Reichert: Es ist richtig, dass bei einer Historischen Straße Erschließungsbeiträge nicht erhoben werden können. Ich gehe allerdings davon aus, dass die Karl-Fanz-Straße im Jahr 1870 noch nicht vorhanden war und der Aspekt der Historischen Straße aus diesem Grunde nicht greift. BT: Die Stadtverwaltung berichtete im Nachgang der Ausschusssitzung von Stundungsmöglichkeiten, falls sich Anlieger finanziell überfordert sehen. Dann fielen allerdings Zinsen an. Gibt es denn keinen dritten Weg, beispielsweise über einen Grundschuldeintrag auf die Immobilie? Reichert: Die Stadt Bühl wird, wenn die Erschließungsbeiträge zu Recht erhoben werden, im Falle der Stundung eine Grundschuld im Grundbuch verlangen. Im Übrigen ruhen Erschließungsbeiträge als öffentliche Last auf dem Grundstück nach Paragraf 27 des Kommunalabgabegesetzes. Den betroffenen Bürgern ist zu empfehlen, Beitragsbescheide nicht bestandskräftig werden zu lassen und entsprechende Rechtsmittel wie Widerspruch, gegebenenfalls Aussetzungsverfahren, einzulegen.

