Das Bühler Gründerzentrum ist wieder voll belegt

Bühl - Das Bühler Innovations- und Technologie-Zentrum (BITZ) ist seit Jahresbeginn wieder voll belegt. Darüber hinaus gibt es weitere Anfragen potenzieller Firmengründer. Dies berichtet die städtische Wirtschaftsfördererin Corina Bergmaier im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2016.

Drei Jahre dauerte die Phase mit teilweisem Leerstand. Damit stand Bühl nicht allein, die Zahl der Firmengründer war allgemein rückläufig. Elf jungen Firmen gibt die Stadt derzeit im Gewerbegebiet Froschbächle Starthilfe - mit günstigen Mieten und Expertenberatung.

Da BITZ-Geschäftsführer Jürgen Braun zum Termin der jüngsten Gemeinderatssitzung verhindert war, gab Johanna Balaskas, Kämmerin der Stadt, einen Überblick zur finanziellen Situation der Trägergesellschaft. Auch in diesem Punkt verbesserte sich die Situation der BITZ GmbH. Statt 91000 Euro, wie noch im Wirtschaftsplan 2016 veranschlagt, belief sich das Defizit auf nunmehr 77000 Euro. Die Einsparung ist laut Balaskas zum einen auf die ehrenamtliche Tätigkeit des neuen Geschäftsführers zurückzuführen, zum anderen auf die verbesserte Auslastung des Gründerzentrums, was mit höheren Mieteinnahmen einhergehe.

OB Hubert Schnurr berichtete gegenüber der Presse, dass die Stadt in toto letztlich nur etwa 40000 Euro in diese Form städtischer Wirtschaftsförderung stecken müsse, da etwa 30000 bis 35000 Euro in Form von Gewerbesteuerzahlungen der dort untergebrachten Firmen an die Stadtkasse zurückfließen.

Geschäftsführer Jürgen Baun schrieb in seinem Jahresbericht 2016, dass ein ausgeglicheneres Ergebnis aufgrund der derzeitigen Struktur des BITZ auch in Zukunft nicht zu erwarten sei. Die Stadt wird ihre hundertprozentige Tochter also weiterhin finanziell unterstützen müssen. Die Ausgabenseite, so Braun, sei von einem hohen Anteil an Fixkosten (Personalaufwand, Fremdarbeiten, Abschreibungen) geprägt. Außerdem seien in den kommenden Jahren höhere Reparaturkosten zu erwarten.

Bei einer kurzen Aussprache in der Ratssitzung wies Karl Ehinger (FW) darauf hin, dass seit der Gründung des BITZ 2003 "118 hochwertige Arbeitsplätze" geschaffen worden seien. Im Jahr 2016 hatte sich die Zahl von 22 auf 26 erhöht. Waren zu Beginn des letztjährigen Januars lediglich sechs Firmen im BITZ tätig, stieg die Zahl zum Jahresende auf neun. Zwei weitere kamen zum Januar 2017 hinzu. Längste Mieter sind der Verlag "seitenweise" und der Mediengestalter "punktgenau", die seit September 2010 im BITZ tätig sind. Alle anderen Firmen sind in der Zeit zwischen 2014 und 2017 eingezogen.

2016 zog die Belegung wieder merklich an: Nach anfänglich nur zehn waren zum Jahresende 14 der insgesamt 16 Räume vermietet. Auch das virtuelle BITZ entwickelt sich laut Braun weiterhin positiv: Aktuell partizipierten 16 Betriebe von den Leistungen und Angeboten des Gründerzentrums wie etwa dem Coaching durch den Beirat.

Lutz Jäckel (FDP) begrüßte den neuen Kurs in der Außendarstellung und Vermarktung der Einrichtung. Peter Teichmann (GAL) bescheinigte eine "hervorragende Arbeit" und sah das BITZ "auf einem guten Weg". Margret Burget-Behm (CDU) sprach von einer "erfreulichen Situation" und erinnerte daran, dass auch die Vorgänger in der Geschäftsführung erfolgreich tätig gewesen seien. Peter Hirn (SPD) schloss sich seinen Vorrednern inhaltlich an.