Längere Bauzeit, aber geringere Kosten Bühl (sie) - Es wird noch einmal später: Die Eröffnung des neuen Wertstoffhofs in Vimbuch verzögert sich bis Ende Oktober beziehungsweise Anfang November. Das erfuhren die Ausschussmitglieder des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises in ihrer Sitzung am Montagnachmittag. Landrat Jürgen Bäuerle hatte aber auch positive Nachrichten im Gepäck. Trotz verlängerter Bauzeit wird das Projekt voraussichtlich rund 53000 Euro günstiger. Wie berichtet, hatte der Wertstoffhof in der Hurststraße Mitte März Richtfest gefeiert. Beim Spatenstich im Januar 2016 waren die Verantwortlichen noch optimistisch, dass die Anlage bereits im Frühjahr 2017 in Betrieb gehen könnte. Doch dann sorgte ein Disput zwischen Landratsamt und einer Baufirma über die schwierigen Bodenverhältnisse für Verzögerung, später mussten Kaulquappen umgesiedelt werden, weil Wechselkröten auf dem Gelände gelaicht hatten. Deshalb musste das Landratsamt den Zeitplan verwerfen und peilte als neuen Eröffnungstermin September dieses Jahres an. Doch auch daraus wird nichts. In den Sitzungsunterlagen des Betriebsausschusses heißt es, dass der Wertstoffhof "nach den erforderlichen immissionsschutz- und baurechtlichen Abnahmen aller Gewerke sowie der Fertigstellung der Ausstattung des Betriebsgebäudes und des Betriebsgeländes" Ende Oktober beziehungsweise Anfang November "feierlich eingeweiht und in Betrieb genommen" werden könne. Im März 2018 sei vorgesehen, einen Tag der offenen Tür zu veranstalten, damit sich die Öffentlichkeit ein Bild von der Anlage mit ihren 21 Container-Abladestellen und einem Leistungsvermögen von bis 4900 Tonnen jährlich machen kann. Die verlängerte Bauzeit geht allerdings nicht einher mit einer Kostensteigerung. Schon in der Vergangenheit hatte der Erste Landesbeamte Jörg Peter darauf hingewiesen, dass der vom Kreistag genehmigte Rahmen in Höhe von rund 4,22 Millionen Euro eingehalten werde. Nachdem 15 von 19 Gewerken vergeben sind, geht das Landratsamt davon aus, dass am Ende eine Summe von rund 4,17 Millionen Euro unterm Strich steht. Nicht darin enthalten sind Kosten in Höhe von rund 41000 Euro für den Artenschutz. Da die Kröten künftig nicht mehr auf dem Areal laichen können, hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe dem Landratsamt ins Aufgabenbuch geschrieben, eine Ausgleichsfläche zu schaffen. Diese sollte innerhalb eines Radius' von maximal 500 Metern um den Standort des Wertstoffhofs zur Verfügung gestellt werden. Dies ist nun geschehen. Der Kreis hat ein rund 3200 Quadratmeter großes Grundstück in der benachbarten Rittgrabenstraße erworben und roden lassen. Ende April wurden die landschaftsgärtnerischen Arbeiten für die ökologische Ausgleichsfläche abgeschlossen.

