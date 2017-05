Musikalisches Neuland erobert

Bühl - Wenn sich ein Ensemble als "klassische Band" bezeichnet, lässt dies schon auf Ungewöhnliches schließen. Tatsächlich sind die fünf Musiker der mit einem "Echo" ausgezeichneten Gruppe Spark die derzeit wohl frischeste und innovativste Formation im Klassik-Bereich, sie scheren sich einen Teufel um Genre-Grenzen, und so verbinden sie auch mal locker Johann Sebastian Bach mit den Loops der Minimal Music. Und wer bei Blockflöte an genervte Eltern ob erster musikalischer Versuche ihrer Sprösslinge denkt, liegt völlig falsch.

Beim Konzert von Spark am Dienstagabend im Bürgerhaus Neuer Markt sind Blockflöten in jeder Größenordnung zu bewundern, die auf der Bühne darauf warten, dass ihnen Daniel Koschitzki und Andrea Ritter Leben und Wohlklang verleihen. Dazu gesellt sich ein Trio aus Violine oder wahlweise tiefer gelegter Bratsche, Violoncello und Flügel.

Bei ihrem Programm "Wild Territories" geht es den fünf jungen Musikern darum, musikalisches Neuland zu erobern, Grenzen zu sprengen und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Gemeinsam erwecken sie einen wild wuchernden Kosmos zum Leben, der sich vom Barock bis in die Gegenwart rankt. Bei Spark wird das scheinbar Unmögliche möglich gemacht, die Blockflöte mutiert zum hochvirtuosen Instrument, das selbst noch einem Händel-Werk Höhen und Kanten verleiht, die man bislang nur erahnen konnte. Und auch Bachs "Schafe, die sicher weiden" (aus der Jagdkantate) sind wohl kaum so jugendlich frisch, so unmittelbar zärtlich, die Herzen berührend, interpretiert worden. Einfach zurücklehnen und sanft dahinträumen - bei Spark geht das nicht. "Rigaudon" von Maurice Ravel greift zwar auf barocke Wurzeln zurück, zündet aber ein Feuerwerk des Tanzes. Ganz ohne "klassische" Zutaten geht es in diesem Konzert also nicht, aber Vorsicht! - so haben wir den guten Telemann auch noch nicht gehört. Bei dem mit Spielfreude und technischer Brillanz aufwartenden Blockflöten-Feuerwerk reibt sich der Zuhörer die frisch durchgepusteten Ohren und stellt verblüfft fest, wie barocke Elemente und Klangschleifen zusammenpassen. "Rain" von Ryuichi Sakamoto passt da auch bestens ins Set. Auch wenn man den Film "Der letzte Kaiser" nicht kennt, kann man sich hier entspannt den im Kopf entstehenden Filmbildern widmen.

Die ganze Bandbreite der Töne ist schwer zu erklären, dafür wechseln Spark zu oft die Terrains der Klangwelten. Beim "Venezian Gondola Song" des türkischen Komponisten Kamran Ince greift Daniel Koschitzki gar zur Melodica, die Gondel wiegt sich im Takt säuselnder Wellen. Dass hier Mendelssohn aus der Ferne winkt, ist unüberhörbar - der Zyklus "Songs in other words" nimmt Bezug auf dessen "Lieder ohne Worte".

Die Band hat auch immer wieder speziell für sie komponierte Partituren im Programm. Der Niederländer Chiel Meijering etwa lässt durch Spark seine "Candybox" durch das Bürgerhaus spurten, mit den Cello- Attacken von Victor Plumettaz inklusive. Die Staccati des Pianisten Arseni Sadykov feuern das Quintett dazu an. Ganz bissfest sollte man sich auch zeigen bei der Tarantella von Gordon Jacob. Denn dieser Tanz sollte ursprünglich die Folgen einer ungewollten Begegnung mit der gefährlichen Webspinne abwenden - giftig ist das Tierchen, das Musikstück keinesfalls. Nicht umsonst heißt Spark im Englischen Funke. Es ist ein aberwitziges Spiel mit Tradition und Moderne.

Die Hörgewohnheiten des 21. Jahrhunderts mischt Spark gehörig auf - da erinnert der Generalbass an die Rockgruppe Queen, perkussive Elemente fetzen mit ungeheurem Groove durchs Bürgerhaus. Das zieht auch einige junge Zuhörer an. Spark war vormittags im Bühler Windeck-Gymnasium zu Gast. "Rhapsody in School" heißt das Zauberprogramm, um die junge Generation an klassische Musik heranzuführen. Und Jenny fand dabei besonders den Pianisten "voll cool".