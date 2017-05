XXL-Batteriefach für die Witstung

"Hybrid Optimal" lautet der Titel des Projekts. Dahinter verbirgt sich ein Zusammenspiel aus den privaten Photovoltaikanlagen der Witstunger und zwei großen Batterien, die in dem gestern platzierten Betriebsgebäude installiert werden.

Erzeugen die Sonnenkraftwerke auf den Dächern mehr Strom, als die Haushalte benötigen, werden die Batterien mit einer Gesamtkapazität von 93 Kilowattstunden aufgeladen. Schaltet nachts ein Bewohner das Licht an, fließt der gespeicherte Strom zurück.

Laut Geschäftsführer Rüdiger Höche leisten die Stadtwerke mit dem Projekt Pionierarbeit. "So etwas hat noch niemand gemacht", sagt er. Diese Meinung teilt das Umweltministerium des Landes, das Fördergelder in Höhe von 380000 Euro zur Verfügung stellt. An dem Vorhaben sind neben den Stadtwerken das Karlsruher KIT, das Unternehmen Schmid Energy Systems aus Freudenstadt und die Uni Göttingen beteiligt. Von den Gesamtkosten in Höhe von 700000 Euro bleiben unterm Strich laut Höche rund 200000 Euro an den Stadtwerken hängen.

Auf das Unternehmen wären aber ohnehin Investitionen für den Standort zugekommen. Früher war die kleine Siedlung westlich von Weitenung durch eine alte Oberlandleitung erschlossen. Als die Bagger für den sechsspurigen Ausbau der A5 anrückten, ließen die Stadtwerke ein Kabel von Weitenung aus unter der Autobahn verlegen. Doch dann entdeckten die Witstunger die Kraft der Sonne für sich, und die Zahl der Photovoltaikanlagen wuchs. Durch die größeren Strommengen, die dadurch ins Netz eingespeist wurden, gelangte das Kabel an seine Kapazitätsgrenzen. "Wir hätten etwas machen müssen. Dadurch entstand die Idee für das Projekt", erzählt Höches Geschäftsführerkollege Reiner Liebich.

Dabei seien die Rahmenbedingungen in der Witstung mit ihren nur 14 Häusern optimal. Die fünf bestehenden Photovoltaikanlagen bringen es auf eine Gesamtleistung von 45 Kilowatt peak. Das könnte an herrlichen Sonnentagen wie gestern bei der Aufstellung des Betriebsgebäudes sogar reichen, um die Siedlung temporär ganz vom öffentlichen Netz zu entkoppeln. Über einen längeren Zeitraum wird sich die Witstung dank des Batteriespeichers aber nicht autark versorgen können. "Im Sommer klappt das bei optimalen Bedingungen vielleicht für ein oder zwei Wochen", schätzt Höche.

Hochgefahren werden soll die Anlage voraussichtlich im Juni oder Juli, nachdem Batterien und Steuerung eingebaut sind. "Wir liegen voll im Zeitplan", sagt der Geschäftsführer. In den vergangenen Wochen waren die Stadtwerke nicht nur mit den technischen Vorbereitungen beschäftigt, auch die Anwohner wurden bei einem Infoabend, bei einer Sitzung des Ortschaftsrats Weitenung und auch schriftlich informiert. "Die Resonanz ist sehr gut", erzählt Höche von positiven Rückmeldungen der Witstunger, die im Alltag von der Umstellung aber auch kaum etwas merken werden. Auch ihr Strompreis bleibt gleich.

Ihre Anlagen liefern den Stadtwerken im Zusammenspiel mit den Batterien aber wichtige Informationen. "Wir sammeln irre viele Daten", sagt Höche. Wie sieht die Stromverteilung im Lauf der Jahreszeiten aus? Wie lassen sich die Batterien steuern? Wie kommt das System mit hohen Verbrauchsspitzen zurecht? Die Antwort auf diese Fragen könne den Stadtwerken helfen, ähnliche Lösungen auch für andere Standorte zu errichten. Grundsätzlich sei die Idee auch auf größere Einheiten übertragbar. Höche ist gespannt und freut sich: "Das ist eine einmalige Sache."