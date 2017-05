"Die Arbeit auf weiteren Schultern verteilen" Bühl - Der Verein Bühler Tafel hat derzeit vor allem ein Problem: Es benötigt Personal. Mindestens drei werden gesucht, um den Vorstand zu komplettieren, wie es die Satzung vorsieht. Derzeit gibt es lediglich einen Alleinvorstand in der Person von Jens Wolf. Mit der Geschäftsführerin der Bühler Tafel, Renate Schneider, unterhielt sich BT-Redakteur Gerold Hammes. BT: Frau Schneider, Sie sind seit 1. Oktober 2016 Geschäftsführerin der Bühler Tafel. Hätten Sie sich diese Aufgabe so facettenreich vorgestellt? Interview Renate Schneider: Bereits seit den ersten Tafel-Aktivitäten im Jahr 2008 habe ich gründliche Erfahrungen sammeln und das Gesamtprojekt mitgestalten können. Damals war ich überrascht, wie komplex, arbeitsintensiv und auch administrativ aufwendig der Tafelbetrieb ist. Dabei gilt es gesetzliche beziehungsweise durch die Verbände geforderte Qualitätskriterien zu erfüllen - zum Wohle der Kunden und Mitarbeiter. Die Annahme, mich könne hier wenig in Erstaunen versetzen, wurde sehr schnell "enttäuscht". Die Täuschung hörte also auf, und ich stellte fest: Jeden Tag warten neue Überraschungen auf unser Team. Allerdings hatte ich den Unwegsamkeiten Wirksames entgegenzusetzen: Berufserfahrung, Kompetenz, große Motivation und viel Freude an der Arbeit. BT: Seit der letzten Mitgliederversammlung im März 2016 besteht der Vorstand der Bühler Tafel aus einem Vorstandsmitglied in der Person von Jens Wolf. Benötigt aber werden laut Satzung drei weitere. Weshalb gestaltet sich die Suche so schwierig? Schneider: In den Anfängen der Tafelarbeit war die Vereinsleitung stark mit dem operativen Geschäft verwoben. Das hinterließ die Annahme, dass die Vorstandsarbeit die Personen - auch innerhalb eines vollständigen Vorstandes - extrem belasten würde. Sicherlich ist unsere Arbeit eine verantwortungsvolle Aufgabe, jedoch in einem Vierer-Gremium ehrenamtlich zu bewältigen. Es ist uns in den letzten Monaten gelungen, Ladengeschäft und Vereinsarbeit so zu organisieren, dass der Vorstand bereits entlastet ist. In Bühl mit seiner Vielzahl von Vereinen und Gruppen wird das Ehrenamt großgeschrieben. Wer sich dort einbringt, ist meist schon langjährig mit einem oder mehreren Vereinen verbunden und möchte dort weiter aktiv sein. Es ist auch nicht immer möglich, ehrenamtliche Mitarbeiter für mehr Verantwortung zu begeistern, da die zeitliche Kapazität bereits anders ausgefüllt ist. BT: Ist das Ehrenamt "weiblich"? Schneider: Eindeutig ja. Oft liegt der Fokus der Frauen auf Familie, der Übernahme von Großelternpflichten oder der Sorge um Eltern und älterer Familienmitglieder. Menschen in der Phase des Austritts aus dem Berufsleben möchten nicht sogleich neue Verpflichtungen übernehmen, sondern erst einige Zeit die neue Freiheit genießen. Oftmals ändert sich dann die Taktung der Personen, und auf einmal passt ein Engagement dann doch nicht mehr in die Lebensplanung. BT: Wäre es im Nachhinein nicht zielführender gewesen, die Vorstandschaft der Bühler Tafel "im Paket" vier Personen zu übertragen, die sich bei der Caritas beziehungsweise in der Baden-Badener Tafel bereits engagieren? Und: Besteht dieses Angebot noch? Schneider: Die Damen und Herren aus Baden-Baden waren mit dem Wahlergebnis der Mitgliederversammlung nicht einverstanden und haben die Wahl nicht angenommen. Es wäre klug gewesen, einen Bühler, der die Tafel langjährig als Mitglied und ehrenamtlicher Fahrer kennt, mit im Boot zu haben. Das hätte auch ein positives Signal an unsere Ehrenamtlichen im Tagesgeschäft sein können. BT: Eine Person allein ist vermutlich mit dieser komplexen Aufgabe und Verantwortung überfordert? Schneider: Der Vorstand ist nach der Satzungsänderung 2016 von den Vorständen plus Beisitzern auf vier Personen geschrumpft. Vier Vorstände stellen schon ein realistisches Minimum dar. Damit sollte die Frage beantwortet sein. BT: Die Finanzen der Bühler Tafel sind ganz offensichtlich geordnet. Das heißt aber nicht, dass man sich auf einem finanziellen Polster ausruhen könnte? Schneider: Stimmt genau. Der Tafelbetrieb hat die laufenden Fixkosten zu tragen (Fuhrpark, Energiekosten, Versicherungen, Betriebsmittel und Personalkosten), und es müssen Rücklagen für Unvorhergesehenes gebildet werden. Ersatzbeschaffungen im technischen Bereich können große Löcher in die Finanzdecke reißen. Das Prinzip "von der Hand in den Mund" würde das Tafel-Projekt gefährden. Daher sind und bleiben wir immer auf Geld- und Warenspenden angewiesen und freuen uns über jede Zuwendung. Dringend den Vorstand komplettieren BT: Worin liegen aktuell die großen Herausforderungen für die Bühler Tafel? Schneider: Unser größtes Anliegen ist derzeit, unseren Vorstand zu komplettieren, um Arbeit und Verantwortung auf weiteren Schultern zu verteilen. Sollten sich Leser angesprochen fühlen, sollten sie nicht zögern und Kontakt mit uns aufnehmen. Eine weitere Aufgabe ist es, permanent Ehrenamtliche für den operativen Bereich zu gewinnen. Wir haben das Glück, von sehr zuverlässigen und motivierten ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützt zu werden. Trotzdem denken wir hier auch weiter und sind laufend im Kontakt mit potenziellen neuen Helfern. Grundlage unseres Wirkens sind die Lieferungen und das gute Verhältnis zu den Warenspendern, damit wir für unsere Kunden ein attraktives Angebot vorhalten können. Hier müssen wir unsere Lobby festigen und ausbauen. BT: Die Bühler Tafel besteht seit 2008, seit 2009 ist das Ladengeschäft geöffnet. Wie viele Ausweise sind derzeit im Umlauf, und wie viele Ehrenamtliche engagieren sich? Schneider: Aktuell verzeichnen wir 567 Ausweise und erreichen damit etwa 1500 Personen, davon sind ein Drittel Kinder. Pro Woche bedienen wir über 300 Kunden in unserem Ladengeschäft. Derzeit unterstützen uns 70 ehrenamtliche Helfer. Die absolute Zahl erscheint auf den ersten Blick hoch, denn die jeweils geleistete Stundenzahl ist sehr unterschiedlich und reicht von zwei bis 70 Stunden pro Monat. Wir erstellen die Dienstpläne für sechs Tage pro Woche. Daher ergeben sich viele Schichten, die besetzt werden müssen. Teilweise sind lange Urlaubs- und Krankheitszeiten zu berücksichtigen. Und, nicht zu vergessen: Das Engagement ist freiwillig. Wir freuen uns über jede Hand, jeden Kopf und jede Stunde! BT: Welcher Personenkreis ist bezugsberechtigt? Schneider: In das Vereinshaus-Büro laden wir jeden Mittwoch zur Sprechstunde ein. Hier wird die Einkaufsberechtigung aller Kunden individuell, fachgerecht und wiederkehrend geprüft. Generell lässt sich sagen, dass Bezieher von ALG II, Sozialgeld, Grundsicherung und Menschen mit geringem Einkommen oder in besonderen finanziellen Notlagen einen Einkaufsausweis erhalten. Es fällt immer wieder auf, dass Menschen oftmals erst sehr spät den Weg zur Tafel finden. Das kann in Unkenntnis, aber auch in Vorbehalten gegenüber unserer Einrichtung begründet sein. Wir möchten alle Interessenten ermutigen, von unserem Angebot Gebrauch zu machen. BT: Ihr Ausblick in die Zukunft? Schneider: Der Südwesten ist eine wirtschaftlich starke Region, das sichert eine gute Warenversorgung. Die hervorragende Beschäftigungslage führt bei uns dazu, dass wir kaum mehr freie AGH-Stellen besetzen können. Damit fehlt der Tafel wieder Manpower. Allerdings sehen wir aufgrund gesellschaftlich-struktureller Veränderungen verstärkt Altersarmut aufkommen. Auch das Auseinanderdriften der Einkommen von Erwerbstätigen wird dazu führen, dass die Bühler Tafel gefragte Leistungsträgerin bleibt und der Bedarf an unserem Angebot steigen wird. Wir freuen uns, den Entwicklungen erfolgreich zu begegnen und gemeinsam mit Zeit-, Geld- und Warenspendern die Leistungsfähigkeit Bühler Tafel weiterhin zu stärken.

