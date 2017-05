Bluegrass-Bühne zieht in die Hauptstraße um Bühl (red) - Nicht wie gewohnt auf dem Johannesplatz, sondern am Kreisel beim Rathaus steht in diesem Jahr die Open-Air-Bühne des Bluegrass-Festivals. Die halbstündigen Gratis-Konzerte zweier Bands am Samstag, 20. Mai, sind von der Stadtverwaltung ins Rahmenprogramm der Aktion "Fahrradfrühling" integriert worden. Die Hauptstraße ist an diesem Tag autofrei. (red) - Nicht wie gewohnt auf dem Johannesplatz, sondern am Kreisel beim Rathaus steht in diesem Jahr die Open-Air-Bühne des Bluegrass-Festivals. Die halbstündigen Gratis-Konzerte zweier Bands am Samstag, 20. Mai, sind von der Stadtverwaltung ins Rahmenprogramm der Aktion "Fahrradfrühling" integriert worden. Die Hauptstraße ist an diesem Tag autofrei. Den Auftakt macht um 11.30 Uhr die Karlsruher Band Dapper Dan Men, die sich seit zehn Jahren dem Bluegrass und der akustischen Countrymusik widmen. "Ihr vielseitiges Repertoire wird immer wieder mit gelungenen Eigenkompositionen erweitert, und auch Klassiker von Hank Williams oder Nancy Sinatra bekommen bei den Dapper Dan Men ein neues und überzeugendes musikalisches Gewand", teilen die Festivalmacher mit. Die Band wird außerdem das Konzertprogramm um 17 Uhr im Bürgerhaus Neuer Markt eröffnen. Sie spielt mit klangvollen Künstlernamen in folgender Besetzung: Queen Mary K. Hogwallop (Gesang, Waschbrett), Master T. Stan McGorman (Gesang, Gitarre), Hunter Hank Hambon (Banjo, Mandoline, Dobro, Mundharmonika), Sir Vernon Bird T. Waldrip (Violine) und Reverend George del Mar (Bass). Für 12.30 Uhr wird der Auftritt der Curly Strings aus Estland angekündigt. Sie pflegen eine musikalische Mischung aus Bluegrass und der Folklore ihres Heimatlandes. "Die Kombination aus wunderschönen Melodien und aussagekräftigen Texten, die meist in enger Zusammenarbeit mit namhaften estnischen Autoren entstehen, sind das Rezept für den unerwarteten und anhaltenden Erfolg dieser jungen Band", heißt es. Bei den "Estonian Music Awards 2015" gewann die Gruppe gleich in vier Kategorien: bestes Debütalbum, bestes Album, bester Newcomer, bester Song ("Kauges Külas"). 2016 wurde Curly Strings zur besten europäischen Bluegrass-Band gewählt. Sie wird am Abend ebenfalls im Bürgerhaus auf der Bühne stehen. Die Besetzung: Eeva Talsi (Violine, Gesang), Villu Talsi (Mandoline, Gitarre), Jaan Jaago (Gitarre, Gesang), Taavet Niller (Bass, Gesang).

