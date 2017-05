Räume mit Wohlfühlcharakter

OB Hubert Schnurr rief in Erinnerung, dass an der ASS in den vergangenen Jahren in zehn Bauabschnitten mit einem Investitionsvolumen von sieben Millionen Euro gebaut, saniert und umgestaltet worden sei. Gespannt zeigte er sich auf die Ergebnisse des städtebaulichen "Campus"-Ideenwettbewerbs, insbesondere zum Bau einer gemeinsamen Schülermensa und der Entwicklung der benachbarten Carl-Netter-Realschule. "Wir wollen auch künftig noch eine Menge Geld in die Hand nehmen, um unseren Kindern bestmögliche Bildungschancen bieten zu können", kündigte Schnurr an.

Architekt Volker Leppert rekapitulierte die bereits seit zehn Jahren laufenden Maßnahmen zur Generalsanierung der Aloys-Schreiber-Schule. "Der Anbau eines Aufzugs, die energetische Sanierung von außen einschließlich der Fassade und des Dachs, der Ausbau des MNT-Raums, Brandschutzmaßnahmen und die weit fortgeschrittene Innenraummodernisierung waren dabei die Meilensteine", fasste er zusammen.

Der zusätzliche Raumbedarf nach der Einführung der Gemeinschaftsschule wurde jetzt mit einem viergeschossigen Anbau kompensiert. In den drei Obergeschossen des rund 1,9 Millionen Euro teuren Objekts sind sechs Räume in Klassenzimmergröße - Lernateliers und Inputräume - entstanden. Im Kellergeschoss hat der Musikbereich Platz gefunden. Wegen der Schnittstellen zum bestehenden Gebäude und dem lange Zeit einzigen Zugang über ein Gerüst hätten sich die Arbeiten zeitweise nicht einfach gestaltet, so Leppert. Dennoch habe der Trakt mit 630 Quadratmetern Nutzfläche vier Wochen früher als geplant nach knapp elf Monaten Bauzeit kurz nach den Weihnachtsferien "in Beschlag genommen" werden können. Damit habe auch "die Leidenszeit von Schulleitung, Schülern, Lernbegleitern und nicht zu vergessen des Reinigungspersonals" ein Ende gefunden.

Rektorin Claudia Jokerst berichtete von durchweg positiven Bewertungen der Lerngruppen 1, 5 und 7 über ihr neues geräumiges und helles Umfeld. "Wir fühlen uns wohler, weil wir nicht mehr so eingeengt sind, und es ist leiser", zitierte sie Schüler. Gut anzukommen scheinen auch das neue Mobiliar, der zusätzliche Stauraum und die moderne Technik. Mehrere musikalische Beiträge von Grundschul- und Lehrerchor, Song- und Cajongruppe umrahmten die "Reise durch den Neubau".