Der große Run auf Schnapszahltage bleibt aus

Bühl - Heiraten an sogenannten Schnapszahltagen liegt schon immer im Trend. Nicht erst seit dem 9.9.99 zieht es die Paare an solchen Tagen massenweise in die Standesämter. Im Juli stehen die nächsten dieser markanten Daten an: Der 1.7.17, der 7.7.17 und der 17.7.17 scheinen geradezu prädestiniert dafür zu sein, zu heiraten.

Doch offensichtlich können sich - Achtung! Klischee - die Männer ihren Hochzeitstag mittlerweile besser merken und benötigen dazu gar kein einfaches Datum mehr. Die Standesämter in der Region um Bühl sind an diesen drei Tagen nämlich alles andere als ausgebucht.

In Lichtenau beispielsweise gibt es bislang an allen drei Tagen noch keine einzige Anmeldung für eine Trauung. Für einen Sommermonat ist dies - selbst ohne Schnapszahl - außergewöhnlich. In Ottersweier haben sich immerhin zwei Paare für den 7.7. eintragen lassen. Das ist ein Freitag und wäre auch ohne so viele Siebener in der Heiratsurkunde ein guter Termin, um den Bund fürs Leben zu schließen.

Bühlertal hat drei Anmeldungen für den 1.7. vorliegen. Das ist ein Samstag und ebenfalls gut geeignet, ein hoffentlich rauschendes und unvergessliches Fest zu feiern.

Ein Ausreißer stellt der 17.7. in Rheinmünster dar. Ein Anruf auf dem Standesamt in Schwarzach ergab, dass sich dort am 17.7. zwei Paare das Jawort geben wollen. Der 17. Juli fällt auf einen Montag und stellt offensichtlich viele Bräute vor das Problem der entsprechend schönen Haartracht. Bekanntermaßen haben die meisten Friseure in der Region an einem Montag geschlossen. Der 7.7. ist in Rheinmünster mit einem Paar eher unterbelegt.

In Bühl hingegen wird zumindest der 7.7.17 als ausreichenden Grund zum Heiraten herangezogen. Fünf Paare sind dort bereits angemeldet, was ausgebucht bedeutet. Am 1.7. und am 17.7. gibt es jeweils ein weiteres Paar mit ernsthaften Heiratsabsichten.

Alles in allem, das bestätigen alle fünf Standesämter, bleibt der ganz große Run auf die Schnapszahltage in diesem Jahr aber aus. Heiraten nur aufgrund des Datums ist auch keine gute Idee. Denn wie besagte schon eine ehemalige deutsche TV-Show: "Nur die Liebe zählt" - und nicht das Datum.