Kinder gehen auf Entdeckertour

Überreicht wurde die Zertifizierung von Sabine Endreß, Vertreterin des lokalen "Südwestmetall-Netzwerks Haus der kleinen Forscher Karlsruhe". Die Erzieherinnen des Kindergartens "Rasselbande" hätten sich auf den Weg gemacht, gemeinsam mit den Kindern die Welt um sich herum zu entdecken. Das Projekt werde federführend und mit viel Engagement durch die Erzieherinnen Tanja Hofmann und Vera Zoller begleitet. Beide bildeten sich regelmäßig fort, um die Mädchen und Jungen bei ihrer täglichen Entdeckungsreise in der Welt der Naturwissenschaften, Mathematik und Technik zu begleiten.

"Das persönliche Engagement der pädagogischen Fach- und Lehrkräfte ermöglicht den Kindern, schon früh mit naturwissenschaftlichen Phänomenen, mathematischen und technischen Fragen in Berührung zu kommen. Das kann eine wichtige Grundlage in der Bildungsbiografie der Mädchen und Jungen schaffen", meint Michael Fritz, Vorstand der Stiftung "Haus der kleinen Forscher". Die Zertifizierung als "Haus der kleinen Forscher" werde nach festen Qualitätskriterien vergeben, die sich am Deutschen Kindergarten Gütesiegel und den "Prozessbezogene(n) Qualitätskriterien für den naturwissenschaftlichen Unterricht" orientieren. Sie wird für zwei Jahre verliehen, dann können sich die Einrichtungen neu bewerben. Gemeinsam mit den Mädchen und Jungen beobachten und erforschen die Erzieher Phänomene in ihrem Alltag. Als Lernbegleitung fördern sie dabei eine Reihe weiterer Kompetenzen, die die Kinder für ihren späteren Lebensweg benötigen wie lernmethodische Kompetenz, Sprach- und Sozialkompetenz, Feinmotorik und ein Zugewinn an Selbstbewusstsein und innerer Stärke.

Die gemeinnützige Stiftung "Haus der kleinen Forscher" engagiert sich seit 2006 für eine bessere Bildung von Mädchen und Jungen im Kita- und Grundschulalter in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Mit einem bundesweiten Fortbildungsprogramm unterstützt das "Haus der kleinen Forscher" pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei, den Entdeckergeist von Kindern zu fördern und sie qualifiziert beim Forschen zu begleiten. Die Bildungsinitiative will damit einen Beitrag zur Verbesserung von Bildungschancen, zur Nachwuchsförderung und zur Professionalisierung des pädagogischen Personals leisten. Gefördert wird sie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.