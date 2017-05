Bauantrag in der Pipeline Von Joachim Eiermann Bühl - Der Bühler Klebstoffhersteller UHU wird in Kürze im Chemiepark Rheinmünster ein neues Logistikzentrum errichten. "Die Planung ist so gut wie abgeschlossen", erklärte Produktionsleiter Frank Peekhaus dem Bühler Gemeinderat im Rahmen eines Firmenbesuchs. Der Bauantrag ans Landratsamt gehe demnächst raus. Der Umzug vom bisherigen Zentrum im Vimbucher Gewerbegebiet Hurst nach Greffern soll nun im Sommer 2018 erfolgen. Nach dem Geländeerwerb Ende 2016 hatte UHU noch das Frühjahr 2018 als Umzugstermin genannt. OB Hubert Schnurr konnte an der von Peekhaus groß projizierten Planskizze der neuen Halle, die in Nachbarschaft zur Dow entstehen wird, sichtlich keinen Gefallen finden. Er hätte den Neubau lieber auf Bühler Gemarkung gesehen, die Stadt hatte aber nicht konkurrieren können (das BT berichtete). Hinzu kam, dass der Erwerb von 8,2 Hektar (weit mehr Gelände als für die UHU-Logistik benötigt wird) im vergangenen Dezember Befürchtungen aufkommen ließ, dass auch Produktion und Verwaltung an den neuen Standort am Rhein verlegt werden könnten. Peekhaus versicherte dem fast vollzähligen Gemeinderat, dass daran nicht gedacht sei. Aus Bühl verlagert werden lediglich die Bereiche, die derzeit in der Vimbucher Werkstraße angesiedelt seien. Die Frage, warum UHU, das zur Bolton Group gehört, ein weit größeres Areal erworben habe als für das Logistikzentrum benötigt wird, beantwortete Peekhaus so: Der Eigentümer der Bolton Group sei von dem Grundstück sehr angetan gewesen: "Er war Feuer und Flamme." So biete das Gelände (neben Synergieeffekte im Chemiepark-Verbund) die Option für die Umsetzung weiterer Logistikaufgaben: "Wir werden hier alles zusammenfassen." Jener Mann, der bei Bolton (Sitz in Mailand) an der Spitze steht, denkt offensichtlich weit voraus, obwohl er inzwischen ein stolzes Alter erreicht hat: Der Chef der global agierenden, privat geführten Holding-Gesellschaft mit mehr als 5000 Angestellten ist 97 Jahre alt. Bolton Adhesives mit der Hauptmarke UHU ist eine von fünf Sparten der Bolton Group. Peekhaus verantwortet die Produktion in drei Fabriken in Bühl, Holland und Italien. Ingesamt beschäftigt die Klebstoffsparte seinen Angaben zufolge etwa 700 Mitarbeiter, davon die Hälfte in der Zwetschgenstadt, Verwaltung und Marketing eingeschlossen. Dass der angestammte Standort in Bühl nicht zur Disposition stehe, untermauerte Peekhaus auch mit dem Hinweis auf zuletzt getätigte große Investitionen. Allein drei Millionen Euro habe UHU für eine neue Anlage zur Modernisierung der Klebestift-Fertigung ausgegeben. Der Stic wird in 125 Ländern weltweit vertrieben, das Geschäft brummt. Nicht zuletzt aufgrund der guten Nachfrage "platzt" das alte Logistikzentrum in Vimbuch laut Peekhaus "aus allen Nähten". Für die Realisierung der neuen Halle in Greffern sei ein Zeitrahmen von 60 Wochen gesetzt, inklusive Planung. Baubeginn soll nun im Herbst dieses Jahres sein, so Peekhaus. Projektiert ist ein neues, modernes Logistikzentrum mit 20000 Lagerplätzen. Apropos, Zum Thema

