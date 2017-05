Unglaubliche Lebensgeschichten Bühl - 20 Jahre lang hat der Journalist und Professor für Medienjournalismus, Michael Steinbrecher, das ZDF-Sportstudio moderiert. Seit zweieinhalb Jahren ist er mit einer ganz besonderen SWR-Talkshow verbunden. Steinbrecher moderiert in der Nachfolge von Wieland Backes das "Nachtcafé", das Woche für Woche im alten E-Werk in Baden-Baden aufgezeichnet wird. "Für mich ist das eine sehr erfüllende Arbeit", sagt der Moderator, der zusammen mit dem Nachtcafé-Team nun ein Buch mit dem Titel "Wendepunkte - wenn plötzlich alles anders ist" herausgegeben hat. Am nächsten Freitag kommt Steinbrecher ins Bürgerhaus Neuer Markt nach Bühl und wird dieses Buch vorstellen. Im Vorfeld der Lesung hat sich Martina Fuß mit ihm unterhalten. BT: Herr Steinbrecher, Sie werden in Bühl ihr Buch "Wendepunkte" vorstellen. Wie kam es zu diesem Buch? Michael Steinbrecher: Die Idee dazu kam eigentlich aus Reihen der Zuschauer und unser Abteilungsleiter Martin Müller und ich haben sie gerne aufgegriffen. Wir lassen in dem Buch zwölf ganz besondere Nachtcafé-Gäste zu Wort kommen, die ihre Lebensgeschichte erzählen. All diese Geschichten zeigen Wendepunkte auf, die das Leben komplett verändert haben. Der Blick auf diese Erlebnisse ist Anlass, uns selbst zu fragen, wie wir leben wollen, wo und wann wir Verantwortung übernehmen und wie die Gesellschaft aussehen soll, in der wir alt werden. Das Buch bietet noch einmal einen anderen Zugang als die Fernsehsendung. Wir wollen die Leser anregen, über sich nachzudenken und wir sparen dabei kein Thema des menschlichen Lebens aus. BT: In welcher Form werden im Buch diese Lebensgeschichten vorgestellt? Steinbrecher: Das Buch ist in etwa so aufgebaut wie eine Nachtcafé-Sendung. Ich führe ein, stelle die Thematik und die Menschen vor. Dann gibt es von jedem ein Foto, das hilft, diese teilweise unglaublichen Berichte zu erfassen. Die Lebensgeschichten selbst, mitsamt den lebensverändernden Wendepunkten, werden dann in Ich-Form erzählt, so wie sie auch in der Sendung geschildert werden. Die Texte verwenden die Sprache und auch die Worte, mit denen sie ursprünglich erzählt wurden und sie sind natürlich mit den Protagonisten abgestimmt. Wie in der Sendung auch, gibt es eine wissenschaftliche Begleitung. Die Psychotherapeutin Angelika Kalwass erklärt im Buch Zusammenhänge und gibt auch wertvolle Ratschläge, wie sich Menschen nach psychisch belastenden Ausnahmeerlebnissen wieder aufrichten und weiterleben können. BT: Sie berichten mit so viel Engagement und Herzblut von diesem Format des Nachtcafés. Sind Sie mit dieser Moderationsaufgabe nach 20 Jahren Sportstudio bei ihrem Herzensthema angelangt? Steinbrecher: Das Sportstudio habe ich sehr gerne gemacht, das war eine spannende Zeit. Was mich wirklich freut, ist die Tatsache, dass ich mit dem Nachtcafé an die Sendung "Doppelpunkt" anknüpfen kann, die ich ab 1987 für fünf Jahre moderieren durfte und die ganz ähnlich wie das Nachtcafé funktioniert hat. Insofern kehre ich zu einem bekannten Genre zurück. Und ja, sowohl ich als auch die gesamte Redaktion empfinden es als ausgesprochenes Privileg, für das Nachtcafé arbeiten zu dürfen. Interview BT: Dank des gebürtigen Bühlers Hubert Klöpfer hat der Tübinger Verlag Klöpfer und Meyer schon einige interessante Lesungen in Bühl ermöglicht. Wie kam es zu Ihrer Zusammenarbeit? Steinbrecher: Uns hat sehr beeindruckt, mit welcher Leidenschaft und Detailliebe dort an das Buch herangegangen wird. Das hat einfach gepasst. Und ich kann Ihnen sagen, als wir das erste gedruckte Exemplar in Händen hielten, war das ein sehr schöner Tag für die ganze Redaktion. BT: Ist denn an eine Fortsetzung gedacht? Steinbrecher: Ja, mit "Wendepunkte" wollen wir eine Reihe unter dem Titel "Nachtcafé - das Leben in Geschichten" starten. Jedes Buch widmet sich, wie die Sendung auch, einem einzigen Thema. Zunächst gehen wir aber auf Tour mit dieser ersten Ausgabe. BT: Was dürfen die Gäste der Lesung erwarten? Steinbrecher: Ich freue mich sehr auf Bühl. Diese Lesung ist für uns etwas ganz Besonderes, denn es ist die Premiere der Nachtcafé-Lese-Tour. Wir werden Sendungsausschnitte zeigen, damit die Gäste die Protagonisten des Buches kennenlernen können. Und dann möchte ich natürlich nicht nur lesen, sondern auch Zeit geben, über die Geschichten und Themen ins Gespräch zu kommen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Exklusive Aktion für BT-Leser Baden-Baden (sre) - Einen exklusiven Blick in die Welt des Fernsehens dü rfen 20 Leser im Rahmen der Aktion "BT öffnet Türen" am Donnerstag, 18. Mai, werfen. Im Fokus steht dabei insbesondere die Talkrunde "Nachtcafé", deren Aufzeichnung die Leser mitverfolgen dürfen (Foto: SWR/Kluge). » Weitersagen (sre) - Einen exklusiven Blick in die Welt des Fernsehens dü rfen 20 Leser im Rahmen der Aktion "BT öffnet Türen" am Donnerstag, 18. Mai, werfen. Im Fokus steht dabei insbesondere die Talkrunde "Nachtcafé", deren Aufzeichnung die Leser mitverfolgen dürfen (Foto: SWR/Kluge). » - Mehr