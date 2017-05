Betriebe und Nachwuchs zusammenbringen Ottersweier (mig) - "Informieren, kennenlernen, Chancen sichern", das ist das Motto der 9. Ausbildungsbörse in Ottersweier. Sie findet am Freitag, 23. Juni, von 16 bis 19 Uhr in der Maria-Victoria-Schule statt und wendet sich an Schüler aus der ganzen Region, die Ausbildungsmöglichkeiten, Praktika oder Ferienjobs suchen. Der Verein Handel und Handwerk Ottersweier organisiert die Börse für junge Leute, um Betriebe und Nachwuchs zusammenzubringen. Mehr als 30 Aussteller konnten Dieter Kohler und Patricia Panter bereits gewinnen. Die Gemeinde unterstützt das Vorhaben und beteiligt sich mit einem eigenen Stand. "Wir bilden selbst Verwaltungsfachangestellte aus und bieten Plätze für den gehobenen Verwaltungsdienst an", erklärt Bürgermeister Jürgen Pfetzer: "Über die Börse haben wir auch selbst schon Bewerber gefunden." "Manche Aussteller finden jedes Jahr ihre Auszubildenden auf unserer Messe", so Patricia Panter von der Firma B&K Offsetdruck aus Ottersweier: "Unser Unternehmen bildet Maschinen- und Anlagenführer und Medientechnologen aus." Sie freut sich, dass bisher rund 20 Firmen zugesagt haben, an die örtliche Werkrealschule zu kommen, um sich vorzustellen. Darüber hinaus werden die Arbeitsagentur, die Polizei, die Industrie- und Handelskammer, die Kreishandwerkerschaft und weiterführende Schulen mit Fachleuten vor Ort sein, um die Fragen der Jugendlichen zu beantworten. "Viele Firmen bieten mehrere Ausbildungsberufe an", weiß Dieter Kohler. Deshalb sei die Zahl der Möglichkeiten um ein Vielfaches größer als die Zahl der Aussteller. Sein eigener Betrieb, eine Zimmerei, habe für dieses Jahr schon einen Azubi gefunden. Aber oft sei es im Handwerk möglich, für das laufende Jahr noch einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Im persönlichen Gespräch mit den Firmeninhabern und Ausbildungsleitern böten sich sogar bessere Chancen als bei einer rein schriftlichen Bewerbung. Auch Praktikumsplätze und Ferienjobs würden auf der Börse angebahnt. Eltern könnten sich ebenso ein Bild vom Angebot auf dem Ausbildungsmarkt machen. Der Termin im Juni sei günstig, weil die Schüler dann weniger Leistungsdruck in der Schule und damit den Kopf frei haben für Überlegungen zu ihrer Zukunft, meint Patricia Panter. Sie ist derzeit dabei, einen Handzettel zusammenzustellen, auf dem die Kontaktadressen aller Aussteller zu finden sein werden. In einer Auflage von 5000 Stück soll er an Schulen von Achern bis Baden-Baden verteilt werden. Die Ausbildungsbörse will nicht nur lokal, sondern auch regional junge Menschen erreichen. "Wir haben eine wachsende Zahl an Firmen, eine prosperierende Wirtschaft", so Pfetzer. Aber die Abschlussjahrgänge seien kleiner als früher und es gebe einen "Kampf um die Köpfe". Das zeige sich auch daran, dass große Firmen wie Kasto und Stopa aus Achern sich an der Ausbildungsbörse beteiligen, ebenso das Klinikum Mittelbaden. Er begrüßt es, dass die Schüler nicht klassenweise kommen müssen, sondern das Angebot freiwillig wahrnehmen, wenn sie auch wirklich Interesse haben, sich Chancen für ihre Zukunft zu sichern.

