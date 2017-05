"Und ich werde mir jetzt das Leben nehmen"

Das besteht aus Betreuern Sponsoren und Unterstützern des VfB Bühl, der die Lesung gemeinsam mit der Max-Grundig-Klinik veranstaltet. Mehr als eineinhalb Stunden lang erzählt Borowka den Besuchern seine unglaubliche Lebensgeschichte. Dabei liest er einige Passagen aus seinem Buch vor, das 2012 erschienen ist, die meiste Zeit spricht er aber frei.

"Ich war 16 Jahre lang Fußballprofi, dazu 16 Jahre lang Alkoholiker", bringt er seine Karriere auf den Punkt, die ihn Anfang der 80er Jahre von Dorfvereinen zu Borussia Mönchengladbach führte. 1987 wechselte er zu Werder Bremen. Als gefürchteter Abwehrspieler, Spitzname "die Axt", holte er mit dem Verein zweimal den deutschen Meistertitel und den DFB-Pokal, 1992 sogar den Europapokal. Insgesamt bestritt Borowka 388 Bundesligaspiele, sechsmal trug er das Trikot der Nationalmannschaft.

Angesichts solcher Leistungen erscheint es unglaublich, was für Alkoholmengen der Sauerländer in sich reinschüttete. "Zu Bremer Zeiten hab' ich am Tag eine Kiste Bier, eine Flasche Whisky und eine Flasche Wodka gesoffen", sagt er. Und trotzdem stand er am nächsten Tag wieder auf dem Trainingsplatz. Vor wichtigen Spielen hielt er sich zwar zurück, aber nur, um nach Abpfiff am Samstag um 17.15 Uhr richtig loszulegen: "Das war Belohnungstrinken. Dann konnte ich bis Montag durchsaufen." Dass er dieses Programm durchstehen konnte, erklärt er mit einem "extremen Stoffwechsel". Der habe ihm auch bei dem eigentlich tödlichen Medikamentencocktail das Leben gerettet, den er nach dem Rauswurf bei Werder Bremen 1996 trank. Nach 14 Stunden Bewusstlosigkeit kam er wieder zu sich.

Erst ein viermonatiger Klinikaufenthalt im Jahr 2000 brachte die Wende. Seitdem ist Borowka trocken. Auf seinem Lesetisch in der Grundig-Klinik steht ein Glas Wasser, daneben liegt ein Brillenetui. Die Lesehilfe ist auf den ersten Blick das einzige Anzeichen, dass die Zeit auch an einem ehemaligen Profisportler nicht unbemerkt vorübergeht. Ansonsten scheint Borowkas Körper trotz aller Pein in bewundernswertem Zustand zu sein. Der Bizeps wölbt sich unter dem T-Shirt, sein Stiernacken schindet immer noch Eindruck. Nur sein rechtes Bein muss er während der Lesung immer wieder ausstrecken, um das neue Kniegelenk zu entlasten, das er vor wenigen Wochen verpasst bekommen hat.

Über die zunehmenden Zipperlein des Alters zu sprechen, fällt ihm nicht schwer. "Ich habe mich in dem Buch ohnehin ausgezogen bis auf die Unterhose", meint er mit Blick auf seine große Lebensbeichte. Und so plaudert er vor den VfBlern auch offen über Anekdoten seiner Laufbahn. So seien Gegenspieler wie Andy Möller oder Jürgen Klinsmann von seinen wüsten Drohungen - "Ich brech' Dir die Beine!" - dermaßen eingeschüchtert gewesen, dass sie sich nicht mehr über die Mittellinie getraut hätten. Stürmer Ulf Kirsten sei da ein anderes Kaliber gewesen: "Das war offenes Visier, das hat Spaß gemacht."

Dass Borowka nie der größte Techniker war, ist ihm selbst bewusst. Sein enormer Ehrgeiz hat ihn nach oben gebracht. Dieser blitzt noch immer auf, wenn er Gastgeber Andreas Spaetgens verbessert. Der Klinik-Chef behauptet, Borowka habe sogar Diego Armando Maradona zweimal kaltgestellt. Die "Axt" lächelt verschmitzt und zeigt mit den Fingern an: Es war dreimal.

Lachen und Bestürzung liegen an diesem Abend nah beisammen. Den Betreuern des VfB Bühl rät der 54-Jährige, gute Vorbilder zu sein. Dazu gehöre es, nach dem Abpfiff nicht gleich zur Bierflasche zu greifen. VfB-Verwaltungsvorstand Bernd Bross ist einer von vielen Besuchern, die sich nach der Lesung das Buch signieren lassen. "Wir sind dabei, für den Verein Richtlinien zu erarbeiten, was Alkohol und Rauchen auf dem Sportgelände betrifft", erzählt er. VfB-Präsident Wolf-Dieter Geißler überreicht Borowoka einen Präsentkorb mit Bühler Produkten. Der obligatorische Wein fehlt allerdings.