Dynamisch wie ein Rennwagen

Bühl - Rund 100 Gäste kamen am Freitagabend in den Friedrichsbau, um bei einer ganz besonderen Vernissage dabei zu sein. "The Golden Age of Car Racing" lautet der Titel der Ausstellung, die dort noch bis zum 18. Juni zu sehen ist. Gezeigt werden Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Rainer Wolfgang Schlegelmilch, der in den 60er Jahren begann, bei Formel-1-Rennen zu fotografieren. Es war die Zeit von Rennsportlegenden wie Bruce McLaren, Graham Hill, Jackie Ickx oder Jackie Stewart.

"Rainer Schlegelmilch ist ein Perfektionist, er hat für jedes Bild den passenden Platz ausgesucht", erzählte Bürgermeister Wolfgang Jokerst in seiner Begrüßung der Gäste und des Künstlers. Dieser lebt seit einigen Jahren in Weitenung und zeigt seine Werke in Bühl zum ersten Mal - "nach Ausstellungen in Berlin, Salzburg, Wien und Graz", wie Jokerst nicht ohne Stolz feststellte. Für authentische Rennsport-Atmosphäre sorgt ein Porsche Grand-Prix-Wagen, Typ 804, Baujahr 1962, den das Porsche-Museum in Stuttgart zur Verfügung gestellt hat "und der gerade noch rechtzeitig zur Ausstellungseröffnung angeliefert wurde", so der Bürgermeister.

Roland Seiter, Pressesprecher der Stadt Baden-Baden, erinnerte in seiner Einführung daran, dass auch in Bühl einst Motorsportgeschichte geschrieben wurde. So gab es in den 20er Jahren Bergrennen, bei denen auch der spätere Mercedes-Silberpfeilpilot Rudolf Caracciola mitfuhr und die europaweit Beachtung fanden. "Die Kurve am Wiedenfelsen war berüchtigt und zog immer mehrere Hundert Rennsportfreunde an", sagte Seiter.

"Schlegelmilchs Bilder sind genial und bezaubernd zugleich" analysierte er die Werke des Fotografen und ergänzte: "Sie fesseln den Betrachter und versetzen ihn in Zehntelsekundenschnelle in die Dynamik der Rennen. Und manchmal vermeint man schon fast, das Donnern der Motoren und das Jubeln der Fans zu hören." Bei vielen Fotos sei man versucht, sich in den Rennwagen zu setzen und das Gaspedal durchzudrücken. An Schlegelmilch gewandt fuhr Seiter fort: "Das ist Ihr Verdienst, Ihre Kunst, Ihr Können, Ihr Blick für das Motiv."

Und in der Tat zeigen die Bilder zum Teil Motive, wie sie heute kaum noch möglich sein dürften. Zum Beispiel Jochen Rindt, wie er beim Reifenwechsel mithilft, oder Graham Hill, der auf dem Heck seines Lotus BRM 33 den Kollegen Jo Siffert mitnimmt, anscheinend weil dessen Wagen während des Rennes ausgefallen ist.

Auf die Frage Seiters, wie er es immer wieder geschafft habe, Fahrer und Rennwagen zu fotografieren sagte Schlegelmilch: "Die Herausforderung bestand darin, einen guten Standort zu finden - und das entsprechende Loch im Zaun." Eine Vorgehensweise, die heute undenkbar wäre, weil viel stärker kontrolliert wird.

Überhaupt war damals vieles anders. Die Fahrer verdienten etwa 200000 Mark im Jahr, kein vergleich zu den Millionen, die heute bezahlt werden. Außerdem war der Rennsport noch viel gefährlicher, als Pufferzone wurden oftmals nur Strohballen verwendet. "Manchmal starben in einem Jahr zwei bis drei Fahrer bei Unfällen", erklärte Seiter.