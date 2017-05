Das Schlagzeug knallt, die Trompeter fletschen die Zähne Bühl (ub) - Überquellende Kreativität, hitzige Leidenschaft und enorme Spielfreude kennzeichneten das Jahreskonzert der Stadtkapelle Bühl am Samstag im prächtig gefüllten Bürgerhaus Neuer Markt. Die Teufelsmaske am Rand der Bühne kündigte es schon an: Der Abend versprach einen satanisch scharfen Ritt durch die Unterwelt. Aber keine Angst: "Höllisch tief" - so der Titel des Konzerts - waren allenfalls die Partituren angelegt, die Dirigent Rolf Hille ausgesucht hatte und mit denen er den 64-köpfigen Klangkörper zu üppigem Wohllaut führte. Mit vollem Elan beginnt der Abend mit dem "Höllentanz" aus Offenbachs "Orpheus", ganz und gar nicht schaurig. Frank Stemmle, der als geistreicher Moderator durch das Programm führt, bringt es auf den Punkt. Der Cancan der Pariser Tänzerinnen in dieser Opéra bouffe zeigt allenfalls hochfliegende Röcke, bei der die Männerwelt aber auch schon ins Schwitzen geriet. Man muss nicht unbedingt gleich in das Reich des Satans eintauchen, ganz schön schaurig kann es auch in den Tiefen der Weltmeere zugehen. Bei Moby Dick etwa, mit dem die Stadtkapelle großes Ohrenkino entstehen lässt. Die Musiker nehmen die Besucher mit auf eine dreiteilige Seereise. Da darf im Bassbereich die oft sträflich vernachlässigte Tuba nicht fehlen. Solist Harald Kirschner ist meisterhaft in den Abgründen der tiefen Noten unterwegs. Der Mittelsatz des "Concerto Espagnol" aus der Feder von Kurt Gäble könnte auch gut als Soundtrack zu einem knallharten Western-Film dienen, aber spätestens mit der Jota im Finale kommt einem das Werk ziemlich spanisch vor - "Espagnol" im besten Kolorit spanischer Provenienz. Bei Müllers Kadenz grummelt die Tuba im Kellergeschoss, da schmunzelt das Publikum. Olé! Ausgezeichnete Solisten aus den eigenen Reihen zeigen ihre Stärke an diesem Abend. Und wenn zum Entrée draußen das Gewitter grollt, zeigt Markus Müller im Bürgerhaus an den "Teufelshölzern" des Xylofons weder Angst noch Scheu bei "The Wooden Devils" von Harm Evers. Der junge Klöppel-Artist lässt das Stück wahrlich nicht zu einer "hölzernen" Angelegenheit gereifen. Dass sich auch unter einer Bühne ganz Erstaunliches abspielen kann, zeigt das Musical "Phantom der Oper". Nicht nur hier offenbart sich "Chef-Phantom" Hille als differenzierter Gestalter kontrastiver und dynamisch subtiler Klangwelten. Teuflische Leidenschaften treffen auf von Melodien geschwängerte Momente, denen man sich als Zuhörer bedingungslos hingibt. Diese Suite stellt ein Klangfest der zeitgenössischen Blasmusik dar, vor allem die Hörner bestechen durch ihre treffsichere Intonation. Bevor die Zuhörer dann in die irdische Realität des Bürgerhaus-Foyers entlassen werden, gibt es mit "Them Basses" einen Marsch, in dem die Bassfraktion stets die Melodie spielt. Gut erholt gibt es danach einen Sonnenaufgang zu bestaunen. Aber Vorsicht - auch hier ist das Programm abgründig. "Die Saat des Satans", der möchte man nicht begegnen. Der Stadtkapelle dann aber schon, mit ostinatem Trommelrhythmus im Hintergrund, fast wie bei Ravels "Bolero", steigern sich die Bläser dynamisch zur vollen Größe. Eingeladen hat der städtische Klangkörper auch einen veritablen Teufelsgeiger, den jungen Bühler Paganini Benjamin Hofmann. In "The Devil went down to Georgia" bietet er gar teuflische Bogenstriche auf. Das darauf folgende "The Little Mairmaid" führt zwar auch hinab in die Fluten, ist aber bedeutend weniger gefährlich als jenes Stück, das nun die Haifischzähne zeigt. Hat man sich schon gewundert, was da am Rand der Bühne herumlümmelt, wird es nun deutlich. Die Flosse des weißen Hais durchstreift die Szene. Die Tuben künden den ultimativen Schrecken des Abends an. Die Filmmusik von John Williams ist unerbittlich. Und Rolf Hille ist es auch. Er treibt seine Musiker zum blutrünstigen Spiel an. Da knallt das Schlagzeug, und die Trompeter fletschen ihre Zähne. Entkommen kann man dieser oscarprämierten Musik nur, indem man fleißig Beifall spendet. Dass es dann Zugaben erfordert, ist logisch. Das Ende bildet Heavy Metal: Der "Highway to Hell" erzeugt höllischen Applaus.

