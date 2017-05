Meister der feinen Nuancen Lichtenau (asc) - Der badische Liedermacher und G'schichtle-Erzähler Gerd Birsner gastierte auf dem Heuboden des Lichtenauer Heimatmuseums "Hans-Michels-Hus". "Es war nicht das erste Mal", begrüßte ihn der Vorsitzende des Heimatvereins Rolf Karrais, "aber ganz neu in diesem Rahmen ist deine musikalische Begleitung, die du uns dieses Mal mitgebracht hast". (asc) - Der badische Liedermacher und G'schichtle-Erzähler Gerd Birsner gastierte auf dem Heuboden des Lichtenauer Heimatmuseums "Hans-Michels-Hus". "Es war nicht das erste Mal", begrüßte ihn der Vorsitzende des Heimatvereins Rolf Karrais, "aber ganz neu in diesem Rahmen ist deine musikalische Begleitung, die du uns dieses Mal mitgebracht hast". Neu ist für Lichtenau auch der Name der Gruppe "GrenzFreakwenz", der für sein hiesiges Publikum zwar nicht allzu viel Identifikationspotenzial beinhaltete, was aber mit abwechslungsreichen, publikumsnahen Liedern und Geschichten und mitreißenden, musikalischen Darbietungen schnell wettgemacht wurde. Birsner beginnt den Abend allein auf der Bühne stehend mit einem rhythmischen, facettenreichen Vortrag auf seiner Gitarre. Nacheinander erscheinen auch seine Mitspieler und so bringen sie zusammen mit eindrucksvollen Rhythmen und klangreicher Balance ihre Zuhörer zum Jubeln. Da ist Günther Petry, ehemaliger OB aus Kehl, der mit seinem Cello die sanfte Komponente gekonnt in die Gruppe einbringt. Ekki Streit steuert mit seiner E-Gitarre einfühlsame Elemente und heitere Lautmalerei bei. Der vierte im Bund ist Rüdiger Beerbaum aus Baden-Baden, der die Klanglandschaft am Schlagzeug rhythmisch entscheidend mitprägt und einfühlsam überzeugend seine Trompete "zu Wort" kommen lässt. Das bringt ihm mitten in einem Vortrag einen Extra-Applaus ein. Getragen wird der ganze Abend durch Gerd Birsner, einen dünnhäutigen Meister der feinen Nuancen, der gern auch mal den deftigen Kerl gibt. Er ist ein badisches Urgestein, durch seine Arbeit im SWR und als "Dierschemer Ortsrumsteher" einem breiten Publikum bekannt. Seine Breit-band-Formulierungen im alemannischen Sprachgebrauch sind wortgewaltig. Da holt er auch mal genüsslich zum Rundumschlag aus, wenn er aus Schulzeiten und von sei-ner alten Lehrerin berichtet. Dann kommen alt bekannte Lieder mit Mitsingpotenzial und viel Gefühl: Anrührend das Lied für und über die kleinen Kinder oder sein be-rühmtes "Äntekepfer-Chanson". Aber jonglierend zwischen bissigen Pointen und Selbstironie verlässt er nie den guten Ton des harmonischen Miteinanders. Birsner kennt sein Publikum und trägt dessen Wünschen Rechnung: Sein "Pappe, der mit de Schlappe in de Rappe dappe tut" darf an einem solchen Abend nicht fehlen - hier kommt er allerdings zur kichernden Freude seiner Fans auch in chinesischer, russischer und anderen, leicht erkennbaren Versionen daher. Ein hübsches, kleines "Chanson à répéter" passt in die Stimmung: "Guck, do kommt e frechi Muck!" Eine kleine Hommage an Johann Peter Hebel bringt besinnliche Gedanken, wie auch sein liebevolles "Diersche forever". Letztlich darf ein Lied nicht fehlen, das ihm wohl sehr am Herzen liegt. So singt er es auch gleich als Zugabe ein zweites Mal: Die Liebeserklärung an seine Heimat - und ganz offensichtlich auch personengebunden: "De badische Himmel".

