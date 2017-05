Auftakt unter blauem Himmel

Bühlertal



Naturpark eröffnet Marktsaison Bühlertal (red) - Der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord mit Sitz in Bühlertal organisiert 2017 insgesamt 18 Märkte mit regionalen Erzeugnissen, davon zwei im Landkreis Rastatt: am 28. Mai in Frobach und am 3. September in Kaltenbronn. Auftakt ist am 14. Mai in Kappelrodeck (Foto: pr).