Vier junge Männer begeben sich in Gottes Hände

Rheinmünster/Freiburg - Während einer fast zweieinhalbstündigen Zeremonie im Freiburger Münster empfing Frederik Reith zusammen mit drei weiteren Kandidaten vom Erzbischof der Erzdiözese Freiburg die Priesterweihe. Dem 28-jährigen Schwarzacher wurden damit die Aufgaben und Vollmachten eines Priesters übertragen. Er ist jetzt unter anderem berechtigt, heilige Messen zu feiern, Beichte zu hören und Sakramente zu spenden.

Es war eine würdevolle Feier im festlich geschmückten Münster "Unserer Lieben Frau" vor gut 1000 Besuchern, darunter viele Bekannte, Verwandte und Angehörige aus den Pfarrgemeinden der Weihekandidaten. Aus Schwarzach hatte sich am Morgen ein Bus auf den Weg nach Freiburg gemacht. Die Zeremonie folgte in Anwesenheit vieler Priester der Erzdiözese einem festgelegten Ablauf. Zu Beginn der Liturgie wurden die Priesteramtskandidaten aufgerufen. Mit deutlich hörbaren Worten "Hier bin ich" erklärten die Weihekandidaten Stefan Jaskolla aus Villingen, Jan Lipinski aus Bad Rotenfels, Georg Seelman aus Keltern und Frederik Reith ihre Bereitschaft zur Weihe. In seiner Predigt ging Erzbischof Stephan Burger auf die Schwierigkeiten in den Pfarrgemeinden ein, das christliche Leben vor Ort aufrecht zu erhalten. Der Mangel an Gläubigen spiegle sich im Mangel an Priesterkandidaten wider, betonte er und warf rhetorisch die Frage auf, ob es sich überhaupt lohne, das Leben für Christus einzusetzen.

"Zur Berufung gehören Hingabe und Liebe, sowie eine Gottesbeziehung, die mehr ist als ein Fasziniert-Sein von der Botschaft des Evangeliums", sagte Burger. Christus müsse als Weg, Wahrheit und Leben erkannt werden, um in dieser Erkenntnis dann weiter wachsen und reifen zu können. Wer seine Berufung leben wolle, so Burger weiter, dürfe sich nicht von äußeren Umständen durcheinander bringen lassen. Das gelte auch in einer Zeit, in der sich das Gemeindeleben vor Ort immer schwerer aufrechterhalten lasse, weil junge Leute fehlten und in der sich das gesellschaftsprägende Bild von Kirche immer mehr verändere.

Nach der Predigt gaben die Kandidaten gegenüber dem Bischof das Gehorsamsversprechen und sangen gemeinsam die Herabrufung des Heiligen Geistes im "Heilig-Geist-Hymnus". Es folgte das Gebet der Heiligenlitanei, bei dem die Kandidaten längst ausgestreckt mit dem Gesicht zum Boden lagen. Symbolisch versinnbildlichte diese Handlung, dass der Priester sich in Gottes Hände begibt.

Die nachfolgenden beiden Rituale machten den Kern der Priesterweihe aus: Zunächst spendete Stephan Burger mit der Handauflegung das Weihesakrament. Es folgte das Weihegebet. Daraufhin legte auch das versammelte Presbyterium, die Versammlung der Diözesanpriester, den Neugeweihten die Hände auf, um sie in die Gemeinschaft der Priester aufzunehmen. Zu den sogenannten ausdeutenden Riten gehörte das Anlegen des Messgewands und der Stola. Einer Tradition folgend war Frederik Reith dabei sein Heimatpfarrer der Seelsorgeeinheit Rheinmünster/Lichtenau, Rolf Stehlin, behilflich. Wesentlichen Anteil am feierlichen Rahmen der Priesterweihe hatten die Freiburger Domsingknaben unter der Leitung von Domkapellmeister Boris Böhmann und die Schola des Collegium Borromaeum mit ihrem Dirigenten Eduard Wagner.