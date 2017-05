Bühler Winzer in großer Sorge

"So einen Spätfrost gab es hier in den vergangenen 50 Jahren nicht", erklärte Winzer Walter Seifermann beim Rundgang durch seine Rebanlage in Altschweier. Er rechne mit Einbußen von bis zu 70 Prozent, so Seifermann, der auch GAL-Fraktionschef in Bühl ist. Vor allem in den tieferen Lagen in Bühl müsse man mit bis zu 70 Prozent weniger Ertrag rechnen. Noch schlimmer getroffen habe es eine Anlage mit 2000 Weinstöcken des Kappelwindecker Winzers Thomas Seifermann. "Nur an hundert Stöcken zeigt sich jetzt was Grünes", erzählte dieser.

Die Winzer machten der GAL-Mitteilung zufolge deutlich, wie wichtig die angekündigten Hilfen des Landes seien. Neben der Frage der Kriterien für die Landeszuschüsse gehe es auch darum, "wie hoch der Betrag pro Hektar sein wird", so Thomas Seifermann. Schließlich würden Ertrag und Aufwand auch vom Standort der Reben abhängen: "Wenn wir hier in der Steillage bewirtschaften, entstehen ganz andere Kosten als in der Ebene".

Böhlen, Mitglied im Ausschuss für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, kündigte an, die Landesregierung werde bis Oktober alle Schäden erheben und dann auf dieser Grundlage eine entsprechende Summe für Entschädigungen im Haushalt 2018 festlegen. Dabei sollen auch Streuobstbestände berücksichtigt werden. "Wir müssen nun schauen, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird", so Böhlen. Zu berücksichtigen sei dabei auch, dass es Winzer und Obstbauern gebe, die schon im Vorjahr Schäden etwa durch Hagel gehabt hätten. Auch müsse geprüft werden, welche Hilfen es zusätzlich gebe, wenn Reben komplett erfroren sind und ersetzt werden müssen.

"Wenn die finanzielle Situation eh schon angespannt ist, dann kann es Betriebe geben, die so ein Ereignis nicht überleben", erklärte Walter Seifermann. Steuererleichterungen oder günstige Kredite bringe diesen Betrieben nichts.

Die Winzer waren sich der Mitteilung zufolge mit der Grünen-Landtagsabgeordneten einig, dass eine "All-Gefahren-Versicherung" durchaus sinnvoll sein könnte. Eine entsprechende Anfrage habe die grüne Landtagsfraktion an die Landesregierung gestellt. Es müsse geprüft werden, so Böhlen, welche Möglichkeiten es für eine Pflichtversicherung gebe, wenn das Land einen Zuschuss gebe.

"In eine solche Versicherung zu investieren, halte ich für sinnvoll, weil es immer größere Wetter-Extreme gibt", so Walter Seifermann. Er verwies aber zugleich auf das Beispiel Frankreich: Dort gebe der Staat einen Zuschuss in Höhe der Hälfte der Prämien.