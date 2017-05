Im Hochwasserfall Tag und Nacht im Einsatz

Bühl - Wenn Ute Badde von "Friedenszeiten" spricht, dann meint sie nicht etwa die Beilegung kriegerischer Handlungen. Frieden ist, wenn der Himmel Ruhe gibt, kein Unwetter droht. Drängen indes riesige Regenfronten ins Land, herrscht Alarmzustand. Dann geht es an ihrem Arbeitsplatz hoch her. Die aus Forbach im Murgtal stammende Hydrologin arbeitet bei der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale (HVZ) in Karlsruhe.

Die Vorsorge vor Überschwemmungen von der Oos bis zur Bühlot ist seit 50 Jahren institutionalisiert: 1967 hatte sich der Zweckverband Hochwasserschutz Raum Baden-Baden/Bühl geründet, um im Verbund dreier Kommunen (auch Sinzheim ist Mitglied) entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Die Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg, eine Einrichtung der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW), war 1991 als Reaktion auf das verheerende Donau-Hochwasser 1990 entstanden. Ihre Aufgabe: aktuelle Lageberichte und Einschätzungen zur Situation der Gewässer im Land zu geben und bei drohender Gefahr die entsprechenden Dienststellen frühzeitig zu verständigen.

Die Verantwortlichen des in Bühl ansässigen Zweckverbands nahmen ihr 50-Jahr-Jubiläum zum Anlass, den Risikomanagern in der Fächerstadt einen Besuch abzustatten. Im Gewerbegebiet in der Benzstraße untergebracht, empfing die Hydrologin die Gruppe von Verbandsmitgliedern und Mitarbeitern, Tiefbauexperten und Floriansjüngern mit OB Hubert Schnurr und Baden-Badens Feuerwehrchef Martin Buschert an der Spitze. Das "letzte richtig große Ding", schilderte Ute Badde, sei das Hochwasser 2013 gewesen. "Da haben wir hier Tag und Nacht gearbeitet", mit Videokonferenzen und Telefondienst rund um die Uhr. Damals war der Bühler Entlastungsstollen fast fertiggestellt, das Regenrückhaltbecken Neumatten vor Eisental hatte erst wenige Tage zuvor seine Schleusenklappen erhalten. Die Millioneninvestition bewährte sich; die Stadt kam mit einem blauen Auge davon. Eine Überschwemmung von Teilen Balzhofens konnte mit Sandsäcken gerade noch verhindert werden.

Die Vorhersagezentrale erstellt täglich Wasserstands- und Abflussprognosen für rund 100 Pegel im gesamten Land, darunter auch für die Bühlot in Höhe Altschweier. Budde erläuterte: "Wir haben eine Datenbasis von über 100 Millionen Mess- und Modellwerten pro Tag. Alles, was wir kriegen können, sammeln und werten wir aus." Dazu zählen insbesondere die Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes und einer Reihe von privaten Anbietern. Aber auch äußeren Bedingungen wie Bodenfeuchte, Windgeschwindigkeit und weitere Kriterien sind von Relevanz. Hinzu kommt die hydrologische Beschaffenheit jedes Gewässers.

Alle sechs Stunden erstellt die HVZ eine neue Vorhersage mit den Wasserständen für die nächsten sieben Tage. Droht Gefahr, aktualisiert die Zentrale die Pegelstände halbstündlich, die Vorhersagen stündlich. Die Pegelinfos werden im Hochwasserfall extrem nachgefragt. Badde berichtet: "2013 hatten wir vier Millionen Seitenabrufe im Internet." Der Server brach zusammen, inzwischen wurde die Kapazität um den Faktor 16 erhöht.

Auch die Fachleute des Zweckverbandes greifen auf die Karlsruher Berechnungen zurück. "Die Vorhersage des Wasserdargebots" aus Regen und gegebenenfalls Schneeschmelze, nennt Geschäftsführerin Viviane Walzok als wichtiges Instrument zur Einschätzung der Lage vor Ort.

Für kleinere Einzugsgebiete wurde ein regionales Hochwasserfrühwarnsystem im Raster von einem Quadratkilometer entwickelt. Vor Katastrophen wie die Flut von Braunsbach 2016 sei die HVZ aber nicht gefeit. "Lokale Starkregen sind für uns ein Riesenproblem", gab Badde zu verstehen. "Ein Gewitter ist ein ganz anderes Phänomen." So lasse sich nie genau vorhersagen, wo es herunterkomme. "Unser Modell ist für solche Ereignisse noch nicht ausgelegt."

Die HVZ ist auch gefordert, wenn der Rhein Hochwasser führt. Ob eine Polderflutung (beispielsweise in Söllingen/Greffern) erfolgt oder nicht, entscheide aber letztlich das Umweltministerium, ließ Badde wissen. "Wir sind nur beratend tätig." Außerdem gebe es dafür international festgelegte Regelungen.

Ob Behördenvertreter, Katastrophenschützer oder betroffene Bürger: Die HVZ gibt allen Interessierten Auskunft und ist rund um die Uhr in Rufbereitschaft. Die Fachfrau riet allen, sich die Informations-App "Meine Pegel" aufs Handy zu laden. Hinterlegt sind die Prognosen für rund 2000 Pegelstände in Deutschland, darunter auch die Bühlot am Hessensteg in Altschweier.