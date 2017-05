Spektakuläre Tricks und atemberaubende Stunts Bühl (jo) - Beim Bühler Zweiradfrühling am Samstag schwingen sich gleich drei Beteiligte aufs Rad: die Stadt Bühl, die Innenstadtgemeinschaft "Bühl in Aktion" (Bina) und die Initiative Rad-Kultur. Neben einem breiten Info-Angebot, spektakulären Vorführungen und Livemusik ist auch ein Weltrekordler am Start: Der Trial-Biker Daniel Rall aus Hornberg, der als Sieger bei "Wetten, dass...?" TV-Geschichte schrieb, sorgt für ein Highlight. Vor vier Jahren hatte der Schwarzwälder schon einmal in Bühl seine Kunst auf zwei Rädern demonstriert. In zwei Nachmittagsshows wird er um 13 und 15 Uhr spektakuläre Tricks und atemberaubende Stunts zeigen. Danach bietet er als Botschafter der Fahrradsicherheitsinitiative des Landesinnenministeriums ein Bike-Coaching auf einem aufgebauten Trainings-Parcours an, lässt Bina-Geschäftsführerin Michaela Kaiser wissen und verspricht: "Dabei kann jeder mitmachen." Dass das Fahrrad nicht nur ein Fortbewegungsmittel, sondern auch ein Sportgerät ist, wird sogleich zur Eröffnung des Zweiradfrühlings mit OB Hubert Schnurr um 10 Uhr der Kunstradsportverein Rebland zeigen. Dessen Varnhalter Schülerinnen, die 2016 Deutsche Meister im Vierer-Einradfahren wurden, gewannen im April auch den Deutschlandpokal. Karl Drais, der vor 200 Jahren das Fahrrad erfand, würde wohl applaudieren. An ihn erinnert ein symbolisches Riesenfahrrad, das die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg anlässlich des Jubiläums auf dem Rathaus-Kreisel "parken" wird. Dass das Radfahren auch "gut für die Gesundheit ist", stellt einen weiteren Aspekt dar, der Beate Link (Stadtverwaltung) zufolge im ausgerufenen "Rad-Kultur-Jahr" herausgestellt werden soll. Über die Ziele und Angebote der landesweiten Initiative Rad-Kultur können sich die Besucher an einem Stand informieren. Die Stadt Bühl zeigt in eigener Sache, was sie an Radwegen, Abstellanlagen und Ausleihmöglichkeiten zu bieten hat. Vier Fahrradhändler stellen ganz unterschiedliche Modellneuheiten aus: vom Drahtesel für jeden Einsatz über Tandems und E-Trikes bis hin zu Spezialrädern für Menschen mit Handicap. Währenddessen ist auf der Bühne nahe Rathaus-Kreisel buntes Programm geboten mit Jugendblasmusik und Bluegrass. Erstmals wird es zwei Radmodeschauen geben. Vorgeführt wird Bekleidung für jedes Wetter. In der autofreien Hauptstraße und dem ebenfalls verkehrsberuhigten Teil der Eisenbahnstraße machen sich mehrere Stände breit, deren Betreiber die Besucher beraten. Hinzu kommen Service- und Mitmachangebote wie Reaktionstests. Das Polizeipräsidium Offenburg demonstriert am Lkw die Gefahr des toten Winkels, der ADFC codiert Räder zum Schutz gegen Dienstahl. Kinder können Roller fahren und Pony reiten. Auch Segway fahren ist möglich. Der Radsportverein Falkenfels baut zudem einen BMX-Parcours auf. Christoph Engelhardt vom Bina-Vorstand setzt darauf, dass der diesjährige Fahrradfrühling erfolgreicher als der letzte von 2015 wird. Damals regnete es nicht nur, der frühe Zeitpunkt hielt zudem die Händler fern. "Wir sind dankbar, dass ein neuer Termin gefunden wurde", gab Engelhardt zu verstehen. Der 20. Mai biete bessere Voraussetzungen für ein stärkeres Engagement. Die Bina selbst lädt zur Schnitzeljagd mit dem Velo zu zwölf Mitgliedsgeschäften, die nicht unmittelbar im Zentrum liegen. Gesucht wird ein Lösungswort, das sich aus Buchstaben zusammensetzt, die in den Schaufenstern zu finden sind. Zu gewinnen sind drei Einkaufsgutscheine von jeweils 150 Euro sowie 25 Rad-Kultur-Überraschungspakete.

