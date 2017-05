Deutlich mehr Lkw- als Flugverkehr

(jo) - Der Klebstoffhersteller UHU wird in Kürze im Chemiepark Rheinmünster ein neues Logistikzentrum errichten. Die Planung sei so gut wie abgeschlossen, erfuhr der Bühler Gemeinderat bei einer Betriebsbesichtigung. Der Bauantrag ans Landratsamt gehe demnächst raus (Foto: jo). » - Mehr

Rust