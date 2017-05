Führungswechsel beim Bühler Kneipp-Verein Bühl (red) - Nach 32 Jahren gab Dr. Karl Wolfgang Heinz das Amt des Vorsitzenden des Kneipp-Vereins Bühl in jüngere Hände ab: Die zweite Vorsitzende Brigitte Paulus-Meyer steht jetzt an der Vereinsspitze, Heinz tritt als ihr Stellvertreter "in die zweite Reihe". Für diesen Wechsel gab es in der Mitgliederversammlung ein einstimmiges Votum. Alle weiteren Vorstandsmitglieder kandidierten erneut. Es wurden in ihren Ämtern bestätigt: Schriftführerin Monika Horcher, Kassierer Ingo Grimm, Kassenprüfer Bea Glomb und Herbert Vollmer. Oberbürgermeister-Stellvertreter Peter Hirn, der nach der Entlastung des Vorstands auch die Wahlleitung übernommen hatte, zeigte sich überzeugt: "Diese 32 Jahre werden als ,Ära Heinz' in die Vereinsgeschichte eingehen." Paulus-Meyer dankte für das ausgesprochene Vertrauen und betonte, dass sie einen Teil ihres beruflichen Wissens als Heilpraktikerin in die Vorstandsarbeit investieren werde. Ein Verein sei eine Gemeinschaft, sie freue sich daher auf Ideen und Vorschläge aller Mitglieder. Sichtlich berührt dankte Heinz den Mitgliedern und dem Vorstandsteam für ihre Unterstützung, Beratung und ihr jahrelanges Vertrauen. Zum Auftakt versicherte Peter Hirn dem Verein seinen größten Respekt für die Arbeit rund um das ganzheitliche Gesundheitskonzept von Sebastian Kneipp. Heinz verlas den Tätigkeitsbericht der letzten zwei Jahre: Seit 2015 verfüge der Verein wieder über einen kompletten Vorstand; mit Paulus-Meyer sei in diesen "richtig Schwung" gekommen. Unter ihrer Leitung wurden erstmals Fastenwochen durchgeführt. Auch ein weiteres Projekt wurde gestartet, der sogenannte Runde Tisch. Hieraus soll sich ein Forum etablieren, das gesundheitlichen Nutzen mit der Kommunikation der Mitglieder kombiniert. Das Armbadebecken im Park des Erich-Burger-Heims, so Heinz weiter, sei nach Renovierung und Erneuerung wieder seiner Bestimmung übergeben worden. Der Verein werde darüber hinaus eine "Baumelbank" stiften, die Stadt habe zugestimmt, der Standort sei festgelegt. Auch verwies er auf die Übungsstunden der Yoga-Gruppe unter Leitung von Irmgard Stiegeler und der Osteoporose-Gymnastik von Cornelia Koppermann. Letztere präsentierte den Anwesenden "Smovey-Ringe", die den Stütz-und Bewegungsapparat sowie das Herz- und Kreislaufsystem stärken sollen. In Vertretung von Kassierer Ingo Grimm verlas Heinz den Kassenbericht, Kassenprüfer Herbert Vollmer bescheinigte ordnungsgemäße und exakte Kassenführung. Auch Ehrungen standen auf der Agenda. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden folgende Mitglieder mit der silbernen Ehrennadel und Urkunden ausgezeichnet: Christel Dufner, Elisabeth Friedmann, Hertha und Gerhard Götz, Hedwig Hörth und Eva Zachmann. Goldene Ehrennadeln für 40-jährige Mitgliedschaft gingen an Gisela Bacher, Elfriede Fischer, Rosalinde Glaser, Helga Irtenkauf, Anita Röck, Elisabeth Schäfer sowie Ursula und Walter Weisbrod.

