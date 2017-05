Auf Klassenfahrt im Estland-Bus

Bühl - Sie ist einer der Höhepunkte des Schülerlebens: die Abschlussfahrt. Doch die Bühler Zehntklässler der Carl-Netter-Realschule wurden auf ihrer Tour nach Berlin am Montag jäh ausgebremst. Ihr Bus geriet in eine Polizeikontrolle auf der A6. Aus Sicht eines Sachverständigen waren die Bremsen des Fahrzeugs dermaßen verschlissen, dass es die Beamten aus dem Verkehr zogen. Für Aufsehen sorgte dabei auch, dass der Bus aus Estland stammte.

Das Fahrzeug war so etwas wie die Hauptattraktion einer Kontrolle des Schwerlast- und Güterverkehrs bei Sinsheim. Gegenüber einem Redakteur der Rhein-Neckar-Zeitung, der die Kontrolle begleitete, bezeichnete ein Polizist den Bus schlicht als "Gammelbock". In der offiziellen Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mannheim liest sich das so: "Für besonderes Aufsehen sorgte ein Reisebus mit estnischer Zulassung. Mit diesem war eine Schulklasse aus Bühl bei Baden-Baden auf Klassenfahrt unterwegs. An diesem Bus stellten die Beamten fest, dass die beiden vorderen Bremsscheiben derart verschlissen waren, dass im Falle einer Vollbremsung fast keine Bremswirkung mehr vorhanden gewesen wäre." Die Polizisten untersagten dem Fahrer die Weiterreise, der Bus wurde anschließend in Brühl einem Sachverständigen vorgeführt. Dieser stufte es schließlich als verkehrsuntauglich ein.

Laut Steffen Faller, Rektor der Carl-Netter-Realschule, hatte der Vorfall für Schüler und Lehrer einen vierstündigen Zwangsaufenthalt auf dem Autobahnrastplatz zur Folge. Schließlich ging es für die Gruppe in einem Ersatzfahrzeug weiter in Richtung Hauptstadt. Auch der Schulleiter wundert sich darüber, dass die Bühler in einem Fahrzeug saßen, das in Tallinn zugelassen ist. Die Hauptstadt Estlands liegt rund 2200 Kilometer von Bühl entfernt. "Die Lehrer buchen solche Fahrten bei Reiseveranstaltern, die explizit Klassenfahrten im Angebot haben", erklärt er. Dabei handle es sich um Komplettpakete mit Fahrt und Hotel. "Ich habe es aber noch nie erlebt, dass ein Bus nicht aus Deutschland stammte", betont Faller.

Auch seitens des Kollegiums sei ein solcher Fall nie zur Sprache gekommen. Faller ist froh, dass die Geschichte glimpflich ausgegangen ist. Angesichts der technischen Mängel, von denen die Polizei schreibt, meint er: "Ich will mir gar nicht ausmalen, was hätte passieren können."

Ganz anderer Meinung ist allerdings der Busfahrer, Sohn der Geschäftsführerin des Reiseveranstalters aus der Südlichen Weinstraße. Auf BT-Nachfrage gesteht er zwar ein, dass die Bremsen an der Kante Rost angesetzt hätten, dies sei aber nicht ungewöhnlich und beeinträchtige die Leistung nicht. Die Meinung des Sachverständigen bezeichnet er als "Quatsch". Er habe den Beamten vorgeschlagen, zum TÜV nach Sinsheim zu fahren, das hätten diese abgelehnt.

Der Bus sei zwar in Estland zugelassen, er sei aber nicht von dort aus nach Bühl aufgebrochen. "Der ist überall unterwegs, das ist wie beim internationalen Warenverkehr", zieht er einen Vergleich. Dies sei nur eine Frage der richtigen Disponierung.

Rektor Faller will aus der Geschichte trotzdem seine Lehren ziehen: "Wir werden künftig dafür Sorge tragen, dass nur noch Reiseunternehmer beauftragt werden, die Busse aus Deutschland einsetzen."