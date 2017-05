Schwimmer und Schwalben im Konflikt

Lichtenau - Es ist ein aufwendiges Pionierprojekt in der Region: Vor drei Jahren beendete die Firma Sehring den Kiesabbau in Grauelsbaum. Doch noch immer hat das Unternehmen vor Ort reichlich zu tun. Es muss die drei Seen im Nordwesten Lichtenaus bis Ende 2018 im sicheren Zustand an die Stadt zurückgeben. Dafür sind zahlreiche Maßnahmen notwendig. Einen aktuellen Zwischenstand über das Großprojekt erhielten Interessierte bei einer Infoveranstaltung am Dienstagabend. Dabei wurde deutlich, dass es nicht einfach wird, alle Interessen unter einen Hut zu bekommen.

Mittlerweile hat die Firma Sehring fast alle Gebäude und Anlagen auf dem Areal zurückgebaut. Vorstand Stefan Sehring machte deutlich, dass dies kein einfacher Schritt gewesen sei: "Ich bin in vierter Generation für das Familienunternehmen tätig und habe leider die Aufgabe, das Werk sukzessive abzubauen."

Wie genau die Arbeiten aussehen, darüber gab Stephan Zimmer den Besuchern der Halle "Am alten Fahr" in Grauelsbaum einen Überblick. Der Geschäftsführer eines Karlsruher Planungsbüros ging unter anderem auf die Standsicherheit der Uferbereiche im See III ein, dem Gewässer an der "Alten Fahr". Dort hatte die Stadt 2015 eine offizielle Badestelle eingerichtet. Nur ein paar Meter nördlich von dieser, an der Maschinenhalle der Firma Dose, ist die Böschung aber nicht sicher. Allerdings haben laut Zimmer neue Untersuchungen und Berechnungen ergeben, dass sich die Situation weniger dramatisch darstellt als angenommen. So sei der Bereich unter Wasser stabil. Saniert werden müsse auf einer Länge von 50 Metern nur die oberirdische Böschung.

Ein weiteres unsicheres Uferstück befindet sich im Südwesten. Dieser Bereich soll im kommenden Herbst und Winter neu gestaltet werden. Dafür sind auch Rodungsarbeiten notwendig. Bürgermeister Christian Greilach zeigte sich mit dieser Darstellung zufrieden. "Für uns ist es das Wichtigste, dass die Seen sicher sind. Das scheint mit den Maßnahmen gegeben zu sein."

Aufwendig sind für Sehring nicht nur die Böschungsarbeiten, sondern vor allem die Naturschutzmaßnahmen. So gab es bereits umfangreiche Artenschutzgutachten, weitere werden folgen. Das Unternehmen hat unter anderem im nördlichen Bereich des Sees II Steilwände aufschütten lassen, um Brutmöglichkeiten für Uferschwalbe und Eisvogel zu schaffen. Außerdem wurden bislang 116 Zauneidechsen umgesiedelt.

Der Naturschutzbund (NABU) sieht den See II als besonders ökologisch wertvoll an. Und genau darin schlummert Konfliktpotenzial. Wie Herbert Schön, Vorsitzender des NABU Lichtenau/Rheinmünster, erklärte, sprechen sich die ehrenamtlichen Naturschützer dafür aus, an dem Gewässer das Baden auch künftig komplett zu verbieten. "Ansonsten würden die Tierarten gestört, die sich dort ansiedeln sollen", sagte Schön. Der NABU plädiere deshalb dafür, die Freizeitnutzung wie bisher auf den See III zu konzentrieren. Diese Meinung stieß allerdings bei mehreren Besuchern auf Widerspruch. Laut Bürgermeister Greilach obliegt es letztlich dem Gemeinderat, diese Frage zu entscheiden. "Es gibt verschiedene Interessenlagen, zwischen denen wir abwägen müssen." Stefan Sehring zeigte sich optimistisch, dass "ein tragfähiger Kompromiss" gefunden werde. Wobei sein Unternehmen dabei "nur Erfüllungsgehilfe" ohne Entscheidungsbefugnis sei. Das Gesamtareal mit drei Seen sei aber groß genug, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden. "Wenn wir fertig sind, hat die Gemeinde einen interessanten Mix aus Freizeit und Naturschutz", versprach er den Besuchern. Dafür investiere Sehring rund zwei Millionen Euro.

Bürgermeister Greilach äußerte sich zufrieden darüber, dass sich die Gemüter nur noch an dieser einen Frage scheiden würden, ansonsten aber Konsens über das weitere Vorgehen herrsche. "Das hätte vor ein paar Monaten auch noch niemand gedacht."

