Löschverbot für die Feuerwehr

OB Hubert Schnurr freute sich bei der Präsentation im Stadtmuseum, "dass sich so viel Bürger für die Historie interessieren". Günter Weil und Peter Wendling hätten "ein hartes Stück Arbeit" geleistet, berichtet Michael Rumpf, Leiter des Stadtgeschichtlichen Instituts. Sehr zur Freude der Herausgeber steuerte der in Bühl als Herbert Odenheimer geborene, 1940 nach Gurs verschleppte und heute in Israel lebende Ehud Loeb ein Kapitel bei. Es befasst sich mit der Geschichte des Chanukka-Leuchters der Familie Odenheimer und der Rolle des Heidelberger Pfarrers Hermann Maas bei der Rettung von jüdischen Bürgern. Charlotte Haering hatte für die vierte Publikation der Geschichtswerkstatt einige Texte aus dem Sütterlin in Hochdeutsch übertragen. Akribisch sammelten die Autoren Dokumente und ließen Bühler Senioren von ihren Erlebnissen erzählen. Klaus Meister hielt die Interviews mit der Videokamera fest. "Hänferdorf-Bürgermeister" Willi Berdon etwa berichtet von seinem Vater, der damals Chef der Bühler Wecker-Linie und Ausbilder für die Feuerwehren im Umland von Bühl war. "Die Synagoge brannte am Donnerstag, 10. November, einen Tag nach der Pogromnacht. Das Feuer loderte bereits, als gegen 8 Uhr die Wecker-Linie der Bühler Feuerwehr alarmiert wurde. Von der Kreisleitung hatte die Feuerwehr den Auftrag, nur die benachbarten Häuser, insbesondere die Anwesen Rinschler und Hund, zu schützen beziehungsweise vor Schaden zu bewahren. Der eigentliche Brand war nicht zu bekämpfen." Das Material durfte nicht abgeräumt werden, lautete die Order. Das ist erst nach dem Krieg geschehen. Bis dahin wurde der nach dem Brand hinterlassene Trümmerberg auf dem Johannesplatz von den Kindern und Jugendlichen als Spielplatz genutzt, erinnert sich Berdon. "Mit den angebrannten Balken wurden Höhlen und Unterstände gebaut." Ein großes Kapitel widmet sich der juristischen Aufarbeitung des Bühler Synagogenbrands in den Jahren 1947 bis 1950. Drei Mitglieder der SA mussten sich wegen Brandstiftung, Land- und Hausfriedensbruch und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Abgebildet sind auch Originalkopien von den Gerichtsurteilen. Sie wurden bewusst nicht kommentiert, sagt Günter Weil. "Es werden auch Namen genannt", verdeutlicht Siegfried Eith, Mitglied der Geschichtswerkstatt und Vorsitzender des Historischen Vereins. "Dieses wichtige Zeitdokument müsste eigentlich zehn Euro kosten und sollte an alle Schulen und Bürger verteilt werden", erklärt Eith. Günter Weil, seit Jahren unermüdlich mit der Aufarbeitung der Geschichte seiner Familie beschäftigt, gedenkt mit dieser jüngsten Arbeit auch seiner jüdischen Vorfahren väterlicherseits. Seine Urgroßmutter wurde im Konzentrationslager Theresienstadt 87-jährig auf brutalste Weise mit einem Gewehrkolben getötet. Weils Großeltern, die eine Eisen- und Haushaltswarenhandlung am Johannesplatz besaßen, starben in den Internierungs- und Vernichtungslagern der Nationalsozialisten. Die neueste Veröffentlichung der Bühler Geschichtswerkstatt ist in einer Auflage von 300 Exemplaren erschienen. Sie ist für zwei Euro im Stadtmuseum in der Schwanenstraße, im Stadtgeschichtlichen Institut sowie beim Historischen Verein erhältlich. Die nächste Dokumentation ist schon in Arbeit und soll voraussichtlich im September erscheinen, kündigt Günter Weil an. Im Mittelpunkt stehen Briefe von Bühler Frontsoldaten an ihre Angehörigen.