Bluegrass-Festival kreuzt sich mit dem Fahrradfrühling

Bühl - Auf die Mitglieder der estnischen Bluegrass-Band Curly Strings wartet ein wahrlich langer Samstag. Sie müssen früh raus, denn bereits um 6 Uhr hebt ihr Flieger nach Frankfurt ab. Dann geht es mit dem Zug nach Bühl. Zur Mittagszeit spielt die Band auf der Open-Air-Bühne vor dem Rathaus. Danach ruft der Soundcheck für den abendlichen Auftritt im Bürgerhaus. Stress pur also.

Groß indes ist die Freude bei Patrick Fuchs, der das künstlerische Programm des Internationalen Bluegrass-Festivals betreut, dass es gelungen ist, die Senkrechtstarter aus Estland nach Bühl lotsen zu können.

Ganz besonders erquickt ihn der Auftritt von The Dead South. Das Gastspiel der Kanadier in der Werkstätte des Landmaschinenhandels Oechsle (morgen Abend, ausverkauft) findet im Rahmen einer längeren Europa-Tournee statt, die gestern in Luxemburg startete. Die Band ist derzeit sehr erfolgreich. "Ihr zweites Album geht durch die Decke", erklärt Fuchs. Hinzu kommen mehr als zehn Millionen Downloads und Internet-Klicks in den USA.

Im vergangenen Jahr waren die rockig groovenden Nordamerikaner erstmals in Bühl zu hören. "Ich bin total glücklich, dass wir Dead South in diesem Jahr noch einmal hier haben", sagt Fuchs. "Ich bin mir nicht sicher, ob wir sie uns im nächsten Jahr noch hätten leisten können." Mit dem Bekanntheitsgrad steigen bekanntlich die Gagenforderungen.

Die Planungen für das Festival 2018 sind bereits angelaufen, Fuchs hat drei Formationen bereits mündlich zugesagt. Darunter eine, die schon einmal in Bühl zu hören war. Mehr wird nicht verraten. Termin und Bands werden zu späterem Zeitpunkt bekanntgegeben, lässt Klaus Dürk von der Stadtverwaltung wissen.

Zunächst richtet sich der Blick auf den morgigen Tag. Stefan Oechsle, Geschäftsführer der Josef Oechsle GmbH & Co. KG, hält Dead South für eine gute Wahl, die bestens zum Image seiner Landmaschinenfirma passe. "Bluegrass unter Hebebühnen" ist das Spektakel am Freitagabend betitelt, dessen 300 Tickets allesamt im Vorverkauf weggegangen sind.

Im Vorprogramm treten bei Oechsle die Finnen von "Jussi Syren & The Groundbreakers" auf. Für den Hausherrn und Festival-Sponsor ist es nicht die erste Veranstaltung im eigenen Betrieb, aber die Premiere in Sachen Bluegrass: "Wir probieren das jetzt aus und lassen die Kugel rollen", sagt er. Eine Wiederholung 2018 ist nicht ausgeschlossen.

Ob am Samstag die Verlegung der Open-Air-Bühne vom atmosphärisch stimmungsvollen Johannesplatz in die Hauptstraße und damit in den Trubel des "Fahrradfrühlings" eine gute Wahl ist, muss sich noch zeigen. Erstmals wird am Rathaus-Kreisel gefiedelt. Um 11.30 Uhr legen die Dapper Dan Men aus dem Karlsruher Raum los, um 12.30 Uhr folgen die estnischen Curly Strings, für Dürk "der Geheimtipp des diesjährigen Festivals.

Beide Gruppen stehen auch beim um 17 Uhr beginnenden Konzert im Bürgerhaus Neuer Markt im Scheinwerferlicht. Insgesamt sind fünf Bands am Samstagabend am Start. "Wir sind so international aufgestellt wie nie zuvor", unterstreicht Patrick Fuchs mit der Feststellung, dass es "in jedem europäischen Land eine lebendige Bluegrass-Szene" gebe. Aus der Schweiz gesellen sich die Country Pickers hinzu. Aus dem Ursprungsland des Bluegrass, den USA, kommen Chris Jones & The Night Drivers und der Topact Balsam Range. Beide verheißen einen fulminanten Abschluss.