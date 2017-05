Am Ende setzen sich die Gastgeber durch Bühl (red) - "King Kong" oder "Survivor", "Dummy" oder "Müllschlucker"? Wer gewinnt den Endkampf? Es ist kurz vor 11 Uhr: Finale der Legoroboter zwischen der Realschule Rheinmünster und der gastgebenden Carl-Netter-Realschule (CNR) Bühl. Bei drei Versuchen schiebt schließlich "Dummy" seinen Rivalen zweimal aus dem Ring und ist damit Sieger des ersten Bühler Roboter- Sumo-Turniers. Sechzehn Legoroboter von vier Realschulteams traten gegeneinander an: je fünf Teams der Siemens-Realschule Kuppenheim, der Realschule Rheinmünster, der Carl-Netter-Realschule Bühl sowie eine Mannschaft der Josef-Fritz-Realschule Bruchsal - insgesamt 40 Schüler. Die Startplätze wurden ausgelost, der Verlierer schied aber erst nach zwei verlorenen Spielen endgültig aus (Double Elimination beziehungsweise Doppel-K.-o.-System). Auch wenn die Legoroboter verschieden aussahen, wobei die Schüler sowohl im Design als auch in der Technik höchste Kreativität zeigten, mussten die Schöpfer einige Regeln beachten: 16x16 Zentimeter groß und 850 Gramm leicht waren die Vorgaben. Es gab drei verschiedene Motoren und Ultraschall- sowie Lichtsensoren. Die "Robosumos" mussten programmiert sein und durften nicht ferngesteuert werden. Schon seit einigen Jahren baut Markus Westermann in seiner Roboter AG mit Schülern aus den Klassen 7 bis 10 Roboter, ebenso wie die Kolleginnen und der Kollege mit ihren teilnehmenden Teams. Auf diesem ersten Roboter-Sumo-Turnier konnten sich die Schülerteams im Wettkampf messen. Nicht nur sie, auch viele zuschauende Schüler sowie CNR-Rektor Steffen Faller und Schulrat Anton Meier feuerten die Teilnehmer im Foyer der Schule kräftig an. Welcher "Robo" kann den anderen aus dem 90 Zentimer großen Ring drängen?, lautete die alles entscheidende Frage. Es war spannend bis zum Finale. Am Ende erkämpften sich Florian Moosheimer und Jens Seiler vom Team II der Realschule Rheinmünster Platz drei und Team V der Realschule Rheinmünster mit Philipp Gärtner und Stefan Zeller Platz zwei. Den Sieg aber holte Roboter "Dummy" von Nils Greiter und Niklas Krauth aus dem CNR-Team. Schulrat Anton Meier und Rektor Steffen Faller überreichten den siegreichen Teams ihre Pokale. Sie freuen sich schon auf den Wettkampf im nächsten Jahr.

