Begeisterung für Solarenergie Bühl (red) - Rennatmosphäre herrschte auf dem Gelände der Gewerbeschule Bühl. Bei strahlendem Sonnenschein konnte Schulleiter Martin Schilli über 30 Schülerteams zur 6. Auflage der Solarrallye in der Gewerbeschule begrüßen. Diese Veranstaltung wurde von Alexander Panther ins Leben gerufen und hervorragend organisiert. Hier können sich junge Menschen mit der solaren Zukunft auseinandersetzen. Jedes Team baute mit gleichen Solarmodulen und identischem Elektromotor ein Solarfahrzeug. Dabei wurde der Fantasie freien Lauf gelassen. Manch pfiffige Idee wurde realisiert, und es war eine Freude zu sehen, wie der Funke für diese Technologie übersprang. In zwei Klassen wurden Sieger ermittelt. So wurde in der Kreativklasse von einer Jury, bestehend aus Lehrern und Schülern, ein Safarifahrzeug, das in Tarnfarben geräuscharm Tierbeobachtungen ermöglicht, auf den ersten Platz gewählt. In der Leichtklasse mussten sich alle Teams in Ausscheidungsläufen durch die Qualifikation arbeiten. Auf der eigens aufgebauten Rennbahn fuhren die Teams je zwei Läufe gegeneinander. Durch den Wechsel der Fahrbahn waren die Bedingungen für alle Teilnehmer identisch. Unter der Regie von Klaus Kaufmann, der die Läufe moderierte, wurde letztendlich die Carl-Netter-Realschule mit dem Team "NF Bumblebee" Sieger, gefolgt vom Team der einjährigen Berufsfachschule für Elektrotechnik (Team Veith) und dem Team TLP (ebenfalls Carl-Netter-Realschule)- Entscheidend war zum einen die optimale Nutzung der Sonnenstrahlung und ein Fahrzeug mit gutem Geradeauslauf und möglichst wenig Reibung in der Antriebseinheit. Jahrelange Erfahrung der betreuenden Lehrer war Garant für die Qualität der Fahrzeuge. Diese wurden von den Schülern über Wochen entwickelt, gebaut und getestet. Einstimmig war man der Meinung, dass diese Veranstaltung eine hervorragende Möglichkeit ist, um jungen Menschen die Freude an der Technik zu stärken. Begleitet wurde die Rallye vom Verein "Solare Zukunft", der eindrucksvoll demonstrierte, wie man mit einem Parabolspiegel und nur mit Sonnenenergie zahlreiche Spiegeleier zubereiten kann. Diese wurden von den Teilnehmern umgehend verzehrt. Abschließend hörte man bereits Ankündigungen für das nächste Jahr, wenn man mit einer weiteren Entwicklungsstufe die Herausforderung aufnehmen will. So wollen speziell die Auszubildenden der Kraftfahrzeugmechatroniker mit einem Sieg glänzen, der ihnen dieses Jahr nicht vergönnt war.

