"Ganz besondere, lockere Atmosphäre"

BT: Herr Köstlin, Sie spielen Banjo. Wie kamen Sie zu diesem, in hiesigen Breitengraden eher selten eingesetztem Instrument?

Reinhart Köstlin: Ich habe schon immer Folkmusik gemocht. Als ich Pfadfinder war, brachte ich mir das Gitarrenspielen selbst bei. Dann verbrachte ich als Schüler ein Jahr in den USA und fand Gefallen an der dortigen Musik. Zurück in Deutschland habe ich mir ein Banjo gekauft.

BT: Sie sind ein treuer Besucher des Bühler Bluesgrass-Festivals. Woher rührt Ihre Vorliebe für diese Art von Musik?

Köstlin: Ich höre einfach gerne Bluegrass, seit ich diese Musik in Oregon auf dem Land kennengelernt hatte. Einmal fuhr ich zu einem Bluegrass-Festival nach Kalifornien. Da kamen die Leute von überall her und richteten sich für mehrere Tage in ihren Wohnwagen häuslich ein. Es war eine ganz besondere, lockere Atmosphäre. Wann immer es mir zeitlich möglich ist, komme ich zum Bühler Festival, das genau diese Musik bietet.

BT: Was schätzen Sie an dem Bühler Festival besonders?

Köstlin: Besonders gut hat mir immer gefallen, auf dem Johannesplatz zu sitzen, einen Cappuccino zu trinken und den Musikern zuzuhören. Ich radle dazu meist zusammen mit Freunden nach Bühl.

BT: Im vergangenen Jahr hat Ihnen ein junger Musiker der Band "Flats & Sharpes" auf dem Johannesplatz Tipps gegeben. Was konnte er Ihnen vermitteln?

Köstlin: Er reichte mir sein Banjo, und ich probierte es aus. Wir hatten uns dabei aber nur etwas unterhalten.

BT: Sie sind trotz Ruhestand vielfach aktiv, fahren Essen auf Rädern aus, engagieren sich für die Deutsch-Griechische Versammlung, sind mit der Skizunft unterwegs und wandern auch häufig. Finden Sie da noch Zeit zum Üben?

Köstlin: Ich übe nur ab und zu. Ich würde mich als "fortgeschrittener Dilettant" bezeichnen.

BT: Sie untertreiben: Ihre musikalischen Fertigkeiten sind gefragt: sowohl bei den Uhus, der Seniorenkapelle der Stadtkapelle Achern, als auch bei den Harmonika-Freunden Wagshurst.

Köstlin: Dort spiele ich jedoch ein anderes Banjo. Dieser Stil nennt sich Strumming. Das heißt, ich schlage die Saiten mit einem Plektrum an. Beim Bluegrass wird das Picking angewandt. Dabei werden die Saiten mit Fingerpicks aus Metall oder Kunststoff gezupft.

BT: Gibt es eine Band beim diesjährigen Festival, auf die Sie sich besonders freuen?

Köstlin: Ehrlich gesagt achte ich nicht darauf. Ich komme einfach, weil ich weiß, dass in Bühl immer Spitzenmusik geboten wird. Das inspiriert und motiviert mich, Banjo zu spielen.

BT: Führt Ihr Weg auch außerhalb des Festivals gelegentlich nach Bühl?

Köstlin: Ja schon. Als ehemaliger Oberbürgermeister habe ich die Ehre, jedes Jahr zum Bühler Neujahrsempfang eingeladen zu werden.