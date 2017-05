Die Krone gebührt noch immer dem weißen Gold

Lichtenau - "Wir haben in den vergangenen Jahren den Anteil an grünem Spargel deutlich erhöht", sagt Roland Fraß aus Lichtenau mit Blick auf das steigende Kundeninteresse an dem im Vergleich zum Bleichspargel aromatischer und würziger schmeckenden Feingemüse. Neben dem Aussehen und Geschmack unterscheidet sich der weltweit beliebtere Grünspargel beim Anbau und dem Ernteverfahren von seinem hierzulande dominierenden weißen Pendant.

"Noch vor zehn Jahren lag der Anteil des Grünspargels bei etwa einem bis zwei Prozent, heute sind es zehn", rechnet der Vollerwerbslandwirt vom Hofladen "Querfeldein" vor. Als Grund für die wachsende Bedeutung nennt er die steigende Nachfrage. Manche Kunden hätten den Grünspargel während ihres Urlaubs kennengelernt, andere seien im Handel darauf aufmerksam geworden.

Die Standortansprüche des "Newcomers" entsprechen im Wesentlichen den Voraussetzungen für den weißen Spargel: ein möglichst leichter und wasserdurchlässiger Boden sowie viel Wärme. Der größte Unterschied bei der Bewirtschaftung und Ente wird beim Besuch der Spargelfelder offenkundig. Es fehlt der charakteristische Sandhügel.

Beim Bleichspargel verhindert der aufgeschüttete Grund das Aufblühen des Spargelkopfes und die ungewollte Annahme der violetten und bei längerer Sonneneinstrahlung grünen Stangenfarbe. "Die Grünen brauchen den Damm nicht", erklärt Fraß mit Blick auf die hierdurch geringere Anzahl an Arbeitsgängen beim Ernten. Während der Erntehelfer in reiner Handarbeit nach dem weißen Spargel graben und das entstandene Loch nach dem Stechen wieder zuschütten und glätten muss, entfallen beim Grünspargel diese aufwendigen Arbeitsgänge.

Auch das Ernten ist beim grünen Gemüse wesentlich einfacher. Die Stangen werden mit einem einfachen Küchenmesser knapp oberhalb des Bodens gekappt. Im Gegensatz dazu müssen die Helfer den weißen Spargel mit einem besonderen Handwerkszeug stechen. Dabei besteht die Gefahr, andere Stangen zu verletzten.

Zwar hat der vielfach als "weißes Gold" bezeichnete Bleichspargel in der optischen Wertung der Verbraucher die Nase vorn, doch in der Geschmacksintensität schneidet der Grünspargel meist besser ab. "Das liegt an der vermehrten Bildung von Blattgrün", erklärt Fraß. Der in der Wurzel eingelagerte Zucker wird in einem Stoffwechselprozess mit Hilfe des Sonnenlichts in Chlorophyll umgewandelt, was sich beim Verzehr durch eine intensivere Geschmackswahrnehmung bemerkbar macht. Nicht so gut schneidet der Grünspargel hingegen bei der Erntemenge ab. Die vermehrte Bildung von Blattgrün hemmt das Entstehen neuer Triebe am Wurzelstock, weshalb im Ergebnis weniger Spargelstangen entstehen können. Deshalb wird der durch die geringere Anzahl von Arbeitsgängen erzielte wirtschaftliche Vorteil durch den kleineren Ertrag geschmälert.

Auf den zusammengenommen etwa 40 Ar großen Anbauflächen von Fraß in Lichtenau wird der Grünspargel täglich geerntet. Die Ernte hat bei den Teilflächen mit Folientechnik relativ früh begonnen. Dort wird die Saison bereits Anfang Juni zu Ende sein. Die Felder ohne Folie werden aber bis zum regulären Ende der Spargelzeit am 24. Juni bewirtschaftet. "In anderen europäischen Ländern oder in Süd- und Nordamerika ist das Verhältnis gerade umgekehrt", verweist Fraß auf gravierende Unterschiede in der Sortenverteilung. Er glaubt nicht, dass der Grünspargel seinem weißen Konkurrenten den Rang ablaufen wird. Hierzulande werde das weiße Gold auch in der Zukunft nicht vom Platz an der Sonne zu verdrängen sein, prognostiziert er.