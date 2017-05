Mit viel Fantasie auf Spurensuche Bühl (red) - Der 64. "Europäische Wettbewerb 2017" schickte Schülerinnen und Schüler auf Spurensuche in die Kulturschätze Europas, um die ganze kulturelle Vielfalt zu erforschen. Die Auszeichnung fand am Donnerstagnachmittag im Bühler Friedrichsbau statt. Schülerinnen und Schüler verschiedener Altersstufen hatten eine ideale Möglichkeit, sich mit den vielfältigen Aspekten dieser Herausforderung in Wort und Bild auseinanderzusetzen. So nahmen allein in Baden-Württemberg fast 25 000 Schülerinnen und Schüler teil. In Bühl beteiligten sich die Aloys-Schreiber-Schule und die Bachschloss-Schule mit Werkrealschule. Beide Schulen stellten 49 Preisträger. Oberbürgermeister Hubert Schnurr lobte die Schüler und zeigte sich von der Qualität der Arbeiten sichtlich beeindruckt: "Welche Aufgabe sie auch wählten, unsere Preisträgerinnen und Preisträger sind mit viel Fantasie und politischem Know-how an ihr Thema herangegangen. Ich bin sehr beeindruckt, was die jungen Menschen alles geleistet haben." Stellvertretend für alle Schüler gratulierte der OB Ellen Fuß und Ylva Freudenreich, beide aus der Lerngruppe 1a der Aloys-Schreiber-Gemeinschaftsschule, sowie Jannik Götz und Anika Maur aus der Klasse 3 der Bachschloss-Schule Kappelwindeck. Ebenfalls wurden Schüler der Gewerbeschule Bühl geehrt, die beim Wettbewerb des Landtags für politische Bildung Preise erzielt haben. Sie kommen vom einjährigen Berufskolleg Technik. Alexander Hermann bei Bundeswettbewerb Das Thema lautete hier: "Gestalte ein Plakat, das zum friedlichen Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Nationalität aufruft." Zweite Preise gingen hier an Vanessa Metzger und Agid Multi, dritte Preise an Hendrik Butzke, Mario Größ und Jannis Ludwig. Fachlehrer war Klaus Kaufmann. Untermalt wurde die Veranstaltung von der städtischen Schule für Musik und darstellende Kunst Bühl, und auch hier gab es eine Ehrung von Hubert Schnurr für die Klasse von Ulrich Singer. Namentlich hob der Stadtchef Alexander Hermann hervor, der beim Wettbewerb "Jugend musiziert" teilgenommen und sich über den Regional- und Landeswettbewerb für den Bun-deswettbewerb am 2. Juni in Paderborn qualifiziert hat. Zum Schluss bedankte sich sich Hubert Schnurr bei Bernd Seidl, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands Baden-Baden/Rastatt der Europa-Union.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Kleinkunstnächte in Schloss Rotenfels Gaggenau (red) - Erneut finden die Kleinkunstnächte im Pagodenzelt der Akademie Schloss Rotenfels statt. Am 27. und 28. Juni präsentieren frischgebackene Preisträger und ehemalige Sieger des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg Ausschnitte aus ihren Shows (Foto: pr/av). » Weitersagen (red) - Erneut finden die Kleinkunstnächte im Pagodenzelt der Akademie Schloss Rotenfels statt. Am 27. und 28. Juni präsentieren frischgebackene Preisträger und ehemalige Sieger des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg Ausschnitte aus ihren Shows (Foto: pr/av). » - Mehr Riehen

Fondation Beyeler braucht mehr Platz Riehen (red) - Die Kunstsammlung der Fondation Beyeler mit exzellenten Werken der Moderne wächst immer weiter. Deshalb plant das Privatmuseum in Riehen bei Basel nun einen Erweiterungsbau mit dem Schweizer Architekten Peter Zumthor (Computergrafik: Atelier Zumthor). » Weitersagen (red) - Die Kunstsammlung der Fondation Beyeler mit exzellenten Werken der Moderne wächst immer weiter. Deshalb plant das Privatmuseum in Riehen bei Basel nun einen Erweiterungsbau mit dem Schweizer Architekten Peter Zumthor (Computergrafik: Atelier Zumthor). » - Mehr