OB: "In 20 Jahren sind alle Betriebe noch in Bühl"

Rund 40 Interessierte waren gekommen. Einigen von ihnen ging es um eine Grundsatzdiskussion, andere wollten lediglich Argumente hören, warum sich der Elektroantrieb in Zukunft durchsetzen soll. Wiederum andere fürchteten die kommenden Veränderungen, sahen aber beispielsweise die Stadt Bühl in der Pflicht und weniger sich selbst, auch wenn Harald Himmel, ehemaliger Betriebsratsvorsitzender von Bosch betonte: "Die Kraft kommt von innen."

"Es hat keinen Sinn, sich etwas in die Tasche zu lügen, die Transformation kommt und wird nicht spurlos an Ihnen vorübergehen", betonte Martin Schwarz-Kocher, Automobilexperte vom IMU-Institut in Stuttgart. Er ist überzeugt: "Das E-Auto wird kommen, und die derzeitigen Probleme wie Kosten, Reichweite und Infrastruktur werden gelöst." Getriebe und Kupplungen würden dann nicht mehr benötigt, ein klassischer Verbrennungsmotor besteht laut Schwarz-Kocher aus rund 1400 Teilen, ein Antrieb mit Elektrobatterie gerade mal aus 210 Teilen.

Es werde insbesondere bei den Zulieferern des Antriebsstrangs einen gigantisch hohen Preiskampf geben, und das werde Arbeitsplätze kosten. Bis zu 400 000 Beschäftigte in Baden-Württemberg arbeiten in der Automobilbranche. Belaste derzeit der enorme Konkurrenzdruck mit Produktionswerken in Osteuropa die Automobilbranche, fiele durch die technische Transformation und die neuen Mobilitätskonzepte - wenn sie von heute auf morgen kämen - jeder vierte Arbeitsplatz in der Branche weg. Hinzu käme der Druck aus China, wo derzeit mit Hochdruck die neue Technologie vorangetrieben werde. "Jetzt müssen die Weichen richtig gestellt und die Wandlung so begleitet werden, dass nicht die Beschäftigten die Leittragenden sein werden", so der Experte. Die deutschen Autobauer und Zulieferer dürfen "die Zeit nicht verschlafen", sondern müssten am Ball bleiben und ihre Rolle im Innovationsprozess finden. Dann könne die Elektromobilität auch eine Chance für die Branche sein.

"Wenn das Autowerk Schnupfen hat, bekommt die Region Husten", provozierte die Moderatorin Ute Kretschmer-Rische. "In 20 Jahren sind alle Betriebe noch in Bühl", gab sich Oberbürgermeister Hubert Schnurr indes zuversichtlich. Die Firmen hätten die Zeichen der Zeit erkannt. Die Stadt setze neben den beiden Großbetrieben auf den Mittelstand und auf Familienunternehmen. Mit Blick auf USM, das die Produktion nach Leipzig verlagert und auf UHU, das sein neues Logistikzentrum in Greffern errichten werde, gab er zu verstehen, dass eine Stadtverwaltung die Entscheidungen von Firmen nicht beeinflussen könne, da die Höhe der Gewerbesteuer nicht mehr so ausschlaggebend wie früher für Standortentscheidungen sei. "Wir setzen auf die weichen Standortfaktoren, schaffen Bau- und Wohnland sowie gute Infrastruktur", so Schnurr, der neben der Wirtschaftsförderung auf Regio-Move und den Nationalpark setzt. "Bei den Krippen- und Kindergartenplätzen sind wir top, und die Ferienbetreuung wollen wir ausbauen."

Bei Bosch in Bühl gehe es aufwärts. Die dort hergestellten Pumpen und Scheibenheber benötigten auch E-Autos, waren sich die Beschäftigten der Bühler Firmen sicher, sahen aber eine hohe Betroffenheit bei anderen großen Bühler Firma.

Der Automobilzulieferer Mahle in Stuttgart setze auf zwei Strategien, berichtete die dortige Betriebsrätin Doris Bauer. Man wolle zum einen die Verbrennungsmotoren optimieren, zum anderen in die E-Mobilitätsforschung investieren." Dazu kaufe man sich das benötigte Wissen von anderen Firmen ein. Die Mitarbeiter würden dazu gar nicht erst gehört, bedauerte sie und forderte: "Wir müssen uns wehren, wir brauchen Druck, sonst wird nichts passieren." Die Firmenleitung interessiere oft nur die kurzfristigen Erfolge, die Sicherung der Werkszukunft träte oft in den Hintergrund, dabei hingen die Arbeitsplätze nicht von der Unternehmens-, sondern von der Standortstrategie ab.