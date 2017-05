An Brüche herankommen, aber nicht bloßstellen

Bühl - Auf großes Interesse stieß die Lesung von Michael Steinbrecher am Freitagabend im Bürgerhaus Neuer Markt. Grund für den Besuch des Nachtcafé-Moderators in Bühl ist das Buch "Wendepunkte", das im Tübinger Verlag Klöpfer und Meyer erschienen ist. Die Nachtcafé-Redaktion startet damit eine neue Buchreihe, die "Das Leben in Geschichten" erzählt.

Und da Verleger Hubert Klöpfer als gebürtiger Bühler eine enge, vor allem literarische Verbindung in die Zwetschgenstadt pflegt, brachte er die Premieren-Veranstaltung nach Bühl. Michael Steinbrecher und die Nachtcafé-Redaktion gehen anschließend auf Tour mit diesem Konzept. Das können sie nun mit Zuversicht tun. Im Interview mit dem BT vor einer Woche war der Moderator noch sehr gespannt, wie das Konzept der Lesung bei den Zuhörern ankommen würde. Nun, die Rechnung konnte nicht besser aufgehen.

Das Bühler Publikum war sehr angetan von dieser Art der Buchvorstellung mit gelesenen Texten und Filmausschnitten aus der Nachtcafé-Sendung. Zwar stehen die Protagonisten und ihre teils unfassbaren Lebensgeschichten im Mittelpunkt, die Atmosphäre an diesem Abend war aber vor allem von dem äußerst sympathisch und ganz und gar unprätentiös auftretenden Michael Steinbrecher geprägt.

In den kurzen Filmausschnitten hatte das Publikum die Möglichkeit, die Nachtcafé-Gäste näher kennenzulernen. Es war aber auch zu erleben, wie souverän und gleichzeitig einfühlsam Michael Steinbrecher in extremen Erzählsituationen agiert. Herzlicher Beifall, eine lebhafte Fragerunde und eine rund einstündige Signier-Aktion mit vielen persönlichen Begegnungen und Gesprächen schlossen sich an die 90-minütige Lesung an. Ganz nebenbei wurde der Bücherstand fast leergekauft.

Wie finden Sie die Gäste des Nachtcafés? Wie schaffen Sie es, dass die Menschen sich derart öffnen und Ihnen ihre Lebensgeschichte erzählen? Wie können Sie selbst mit diesen vielen schrecklichen Erlebnissen umgehen, und wie begleiten Sie die Gäste nach ihrem Auftritt in der Sendung? Michael Steinbrecher begab sich nach der Lesung mit dem Mikrofon in der Hand direkt ins Publikum und hatte aufgrund der vielen interessierten Fragen die Möglichkeit, die Arbeit der Nachtcafé-Redaktion vorzustellen. "Wir haben die Verantwortung für unsere Gäste, und es ist unsere Aufgabe, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen", erklärt er die Haltung, die seine und die Arbeit der gesamten Redaktion prägt. Und er bekommt spontanen Beifall für diesen Satz: "Die Menschen, die zu uns kommen, wollen ihre Geschichte erzählen. Dabei wollen wir an die Brüche herankommen, ohne die Gäste bloßzustellen."

Im Buch "Wendepunkte" werden Lebensgeschichten vorgestellt, die von Veränderungen geprägt sind, von selbstbestimmten ebenso wie von jenen Ereignissen und Diagnosen, die von einer Minute zur anderen den Alltag verändern. Steinbrecher: "Dabei geht es immer um Liebe, Anerkennung, Selbstbestimmung, Mitgefühl und Freiheit und letztlich führt jedes Thema auf die Frage zurück, wie wir leben wollen."