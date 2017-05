Alles dreht sich ums Rad Bühl (jure) - Bühl fährt Rad, Bühl ist Radkulturstadt und hat den Zweiradfrühling. Am Samstag drehte sich in der Innenstadt alles rund ums Rad. Warum? "Bühl will zeigen, dass das Rad eine gute Alternative ist", erklärte OB Hubert Schnurr zur Eröffnung des Aktionstags bei "schönstem Bühler Wetter". Bühl sei eine Stadt der kurzen Wege und lasse sich gut mit dem Rad besuchen. Mittlerweile gebe es auch im Radwegenetz nur noch wenige kleine Lücken, "und die werden wir auch noch beheben", versprach Schnurr. Ganz besonders freute er sich, dass Bühl 2017 eine von sechs "Rad-Kultur"-Gemeinden ist, einer Initiative des Landes Baden-Württemberg, die eng mit der Arbeitsgemeinschaft "Fahrradfreundliche Kommunen" zusammenarbeitet. Mit der Aktion möchte das Verkehrsministerium die Menschen zum Radfahren animieren. Dass Bühl dabei auf einem guten Weg ist, zeigte nicht nur daran, dass viele am Samstag mit dem Rad in die Stadt kamen, sondern auch der zeitweilige Andrang an einigen Ständen. Wer sein Rad codieren und vor Diebstahl schützen lassen wollte, musste etwas Geduld mitbringen. Das Gleiche galt für Radbesitzer, die ihren Drahtesel durchchecken ließen. "Die Bühler Räder sind alle in einem guten Zustand", stellte Michael Hofmann fest, der für die "Rad-Kultur" Räder überprüfte. Es waren vor allem Klingeln, Leuchtmittel und Reflektoren, die er austauschte oder auf Vordermann brachte. Worauf es beim Rad ankommt, vermittelte Daniel Rall jungen Besuchern bei seinem Coaching. Der Trial-Bike-Profi und Weltpokalsieger engagiert sich als Botschafter der Fahrrad-Sicherheitsinitiative des Innenministeriums und ist dabei auch viel in Schulen unterwegs. Sein Motto: "Wer was im Kopf hat, trägt Helm". Man brauche kein topmodernes Rad und müsse auch keine Sprünge beherrschen wie er, aber: "Bremsen, Gangschaltung und Lager müssen in Ordnung sein". Die Kids standen Schlange vor seinem Trainingsparcours mit Rampen und anderen Hindernissen, um sich Tipps geben zu lassen. Ralls prüfende Blicke galten auch dem Helm und den Händen: "Immer zwei Finger an die Bremse", rief er einem Jungen zu, bevor dieser mit Schwung eine Rampe nahm. Zuvor war der Hornberger selbst spektakulär unterwegs: Scheinbar federleicht sprang er samt Rad übers Seil, wechselte dabei schon auch mal die Richtung und hüpfte von einem Podest aufs nächste. Atemberaubend für die Zuschauer, vor allem aber für die Statistinnen, waren seine Sprünge über Personen. Auch Michaela Kaiser, Geschäftsführerin der Innenstadtgemeinschaft "Bühl in Aktion" (Bina) musste dranglauben und sich auf den Boden legen, während Rall mit seinem Bike über ihr Kunststücke vollführte. Zur Eröffnung hatten Mitglieder des Kunstradsportvereins Rebland, dieser Tage erfolgreich bei den deutschen Meisterschaften, mit ihren Vorführungen begeistert. Zwei Bluegrass-Bands, die Jugendkapelle Bühlertal/Altschweier/Eisental sowie eine Radler- und Trekkingsmodeschau rundeten das Bühnenprogramm ab. Daneben gab es viele Infos zum Radfahren, Tourentipps ebenso wie Ratschläge zu Radpflege. Wer sich ein neues Rad anschaffen wollte, konnte aktuelle Modelle sichten, Krankenkassen warben für die Fahrt mit dem Rad zur Arbeit, Vereine luden insbesondere Kinder zum Parcours-Fahren ein. Der Radsportverein Falkenfels trommelte für den Bühlertäler Radsonntag am 9. Juli und hatte eine alte Draisine mit. "Ganz schön unbequem, aber cool", meinte ein Junge nach einer "Probefahrt". Die Geschäfte der Bina luden die Radler zu einer Schnitzeljagd durch die Innenstadt ein, bei der die Teilnehmer nicht nur gewinnen konnten, sondern auch mit Snacks verwöhnt wurden. "Zusammen mit dem Bluegrass-Festival herrschte eine tolle Wohlfühlstimmung", freute sich Christoph Engelhardt, Mitglied des Bina-Vorstands.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Zweiradfrühling in Bühl Bühl (jo) - Beim Bühler Zweiradfrühling schwingen sich gleich drei Beteiligte aufs Rad: die Stadt Bühl, die Innenstadtgemeinschaft Bina und die Initiative Rad-Kultur. Neben einem breiten Info-Angebot und Livemusik ist auch der Trial-Biker Daniel Rall aus Hornberg (Foto: efi) am Start. » Weitersagen (jo) - Beim Bühler Zweiradfrühling schwingen sich gleich drei Beteiligte aufs Rad: die Stadt Bühl, die Innenstadtgemeinschaft Bina und die Initiative Rad-Kultur. Neben einem breiten Info-Angebot und Livemusik ist auch der Trial-Biker Daniel Rall aus Hornberg (Foto: efi) am Start. » - Mehr