Schlüssel als Türöffner zwischen Mensch und Gott Rheinmünster (iru) - Mit einer feierlichen Zeremonie beging Neupriester Frederik Reith gestern im Schwarzacher Münster seine Primiz. Etwa 400 Gottesdienstbesucher begleiteten ihn bei seiner ersten heiligen Messe in seiner heimatlichen Pfarrgemeinde Sankt Peter und Paul. Er hatte am vorvergangenen Sonntag in Freiburg von Erzbischof Stephan Burger die Priesterweihe empfangen (wir berichteten). Nachdenkliche, aber auch aufmunternde Worte zu aktuellen Entwicklungen fand Pastoralassistent Matthias Leis in seiner Predigt: "Die Kirche ist am Limit", betonte der Begleiter von Frederik Reith auf dessen Ausbildungsweg zum Priester. Priestermangel, weniger Erstkommunionkinder, weniger Gottesdienstbesucher und immer mehr Kirchenaustritte ließen die Kirche an ihre Grenzen stoßen, betonte er. Leis nannte seinen Studiumskollegen einen "Grenzüberschreiter", der Reibungen, aber auch Schnittmengen erlebe. "Du suchst die Menschen und den Kontakt zu ihnen", attestierte er und übergab ihm einen Schlüssel, der symbolisch Werkzeug für das Öffnen von Türen zwischen den Menschen und zu Gott sein soll. Das Gesangsensemble "Koinonia" unter der Leitung von Michael Anarp umrahmte den Festgottesdienst mit klassischen, liturgischen und zeitgenössischen Liedern. Frederik Reith zeigte sich nach dem Gottesdienst überwältigt vom festlichen Rahmen und von der beeindruckenden Feier in "seinem" Münster. Die Weihe zum Diakon vor knapp einem Jahr an gleicher Stelle sei schon ein besonderes Erlebnis gewesen, "aber das hier ist einfach nur schön", sagte er. Auf seinen eigenen Wunsch hin hatte der Pfarrgemeinderat das jährliche Fest der Seelsorgeeinheit Rheinmünster/Lichtenau mit den Feierlichkeiten zur Primiz zusammengelegt. "Mir ist es wichtig, dass die Primiz innerhalb des Seelsorgeeinheitsfestes stattfindet, damit es nicht zu einer Überhöhung des Neupriesters kommt, sondern das Ganze in die Gemeinde eingebunden ist", betonte Frederik Reith. In der Dankandacht am Nachmittag spendete er zahlreichen Gläubigen den persönlichen Primizsegen. Diesen empfingen die Gottesdienstbesucher einzeln durch Handauflegen und Sprechen eines Gebets. Beim Einheitsfest in der Festhalle spielte der Musikverein Schwarzach zum Frühschoppenkonzert auf. Nachmittags gab es Auftritte vom Jugendchor der Seelsorgeeinheit und von Kindergartenkindern. Nach den weiteren Primizfeiern in Orten, in denen er Teile seiner Ausbildung zum Priester absolvierte, wie Elztal-Limbach-Fahrenbach, Mannheim und Wien, übernimmt Frederik Reith im Sommer zweimal je sechs Wochen Ferien- oder Krankheitsvertretung in einer Pfarrei der Erzdiözese. Anfang September wird er dann die erste Planstelle als Kaplan oder Vikar antreten, die er dann drei Jahre besetzt. Danach erfolgt der Wechsel auf eine zweite Kaplanstelle, und nach insgesamt fünf Jahren kann er nach erfolgreichem Pfarrexamen Leiter einer eigenen Pfarrei werden.

Rheinmünster / Freiburg

