Endlich spielt auch das Wetter mit

Zwei wunderbare Bands - Dapper Dan Men aus Karlsruhe und Curly Strings aus Estland - sowie endlich einmal auch das passende Wetter machten dieses Experiment zu einer runden Sache. "Ich find' die Musik klasse", befand etwa Andrea Stahl, die mit Ehemann Wolfgang und Sohn Christoph (acht Jahre) gekommen waren. Eigentlich wegen des "Zweiradfrühlings". Doch die Klänge der Dapper Dan Men und der Curly Strings aus Estland, die in ihrer estnischen Muttersprache sangen und ihren Mix aus Bluegrass, Folk- und Jazz-Elementen wunderbar leichtfüßig und mit viel sympathischer Ausstrahlung darboten, ließen sie verweilen. "Es passt gut. Ich könnte mir vorstellen, auch mal zum Konzert zu gehen, wenn unser Sohn größer ist."

Auch für Reinhart Köstlin war die Kombination ideal. Schließlich ist der Ex-OB der Nachbarstadt Achern beides: passionierter Radfahrer und Bluegrass-Liebhaber. So eine Veranstaltung zeige, was in einer von Autos nicht verstopften Innenstadt an Lebensqualität geboten werden kann, meinte er. Und mit dem Bluegrass habe sich Bühl enorm positioniert: "Das gibt der Stadt ein besonderes Profil."

Auch die Stammgäste kommen immer wieder gerne zu den kleinen umsonst-und- draußen-Konzerten. "Das verkürzt die Wartezeit auf den Abend", so Heidrun Schneider aus Dresden. Sie und ihr Mann Wolfgang seien jedes Jahr in Bühl und machen eine Woche Urlaub. "Und wir treffen hier immer viele Bekannte, die ebenfalls zum Festival kommen." Auch Horst und Erika Strähle aus Weinstadt (Remstal) waren vom Geschehen angetan: "Wenn man von weither kommt, dann will man den ganzen Tag was erleben."

"Die Atmosphäre ist einfach schön", so Hartmut und Carmen Krieger, die mit ihren Kindern (fünf und acht Jahre) vorbeischauten. "Wenn's draußen ist, dann nimmt man das gern mit. Da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn die Kinder mal ein bisschen rumtoben. Im Konzertsaal geht das halt nicht."

"Es ergänzt sich toll", fand Michaela Kaiser, Geschäftsführerin der Innenstadtgemeinschaft "Bühl in Aktion" (Bina). "Es macht ja keinen Sinn, eine Konkurrenz aufzubauen. Es ist wichtig, dass Besucher in die Stadt kommen. Die Leute sind begeistert. Und mit dieser Kombination lockt man ein Publikum an, das man sonst vielleicht gar nicht erreicht hätte."