Im ältesten Ortsteil Eisentals wird Geschichte lebendig

Bühl (bm/red) - Am Maibaum vor der barocken Dorfkapelle steht es geschrieben: 925 Jahre Müllenbach. Im Jahr 1092 ist der älteste Eisentaler Ortsteil in einer Urkunde des Klosters Hirsau erwähnt. Für die Dorfgemeinschaft ist das ein Anlass, das Jubiläum am kommenden Samstag mit einer Filmnacht zu feiern. Diese ist verbunden mit einem kleinen Fest im Winzerhof der Familie Pfetzer. (bm/red) - Am Maibaum vor der barocken Dorfkapelle steht es geschrieben: 925 Jahre Müllenbach. Im Jahr 1092 ist der älteste Eisentaler Ortsteil in einer Urkunde des Klosters Hirsau erwähnt. Für die Dorfgemeinschaft ist das ein Anlass, das Jubiläum am kommenden Samstag mit einer Filmnacht zu feiern. Diese ist verbunden mit einem kleinen Fest im Winzerhof der Familie Pfetzer. Ab 19 Uhr gibt es "Müllebächer Veschber", Wein aus eigener Herstellung und die Gelegenheit zum "Brätsche", also zum Schwätzen. Bei Einbruch der Dunkelheit präsentieren Michael Rumpf, Leiter des Stadtgeschichtlichen Instituts, und Filmemacher Bernhard Foos zunächst alte Fotos des Dorfs im Vergleich mit heute. Danach ist ein Film über das Brotbacken in Müllenbach zu sehen und schließlich - als Höhepunkt der Filmnacht - der Müllenbach-Film, der 1992 bei der 900-Jahrfeier entstanden war und noch nie öffentlich gezeigt wurde. Unter dem Titel "Müllebächer Veschber und Lüttje Lage" zeigt die knapp einstündige Reportage die Vorbereitungen des damaligen Straßenfestes. Gedreht wurde auch das Festwochenende über bei vielen Darbietungen. Auch die damalige Sonderausstellung des Stadtgeschichtlichen Instituts in der St. Wendelinus-Kapelle wurde dokumentiert. Mit der Veranstaltung soll die Geschichte Müllenbachs lebendig werden. Erwähnt wurde "Mulenbach" erstmals im Codex Hirsaugiensis, einer Urkundensammlung aus dem 15. Jahrhundert. Damals wurden ältere Urkunden abgeschrieben und so der Nachwelt erhalten. In einem solchen lateinischen Schriftstück steht: "Ad Mulenbach dimidiam Hubam dedit." Das heißt: "Zu Müllenbach hat er eine halbe Hube gegeben." Mit "er" ist Bertholdus, Graf von Forchheim im Ufgau, gemeint, der im 11. Jahrhundert dem Kloster Hirsau zahlreiche Güter in der Ortenau durch eine Schenkung übertrug. Im Fall von Müllenbach waren das immerhin fünf Hektar.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Offenstall gestohlen Baden-Baden (red) - Unbekannte haben zwischen Mitte März und Anfang Mai einen Offenstall aus Kunststoff von einem Feld neben der L 78 bei Müllenbach entwendet. Wer hat Beobachtungen zum Beispiel beim Abtransport des Stalls gemacht? Die Polizei sucht Zeugen (Foto: Polizei). » Weitersagen (red) - Unbekannte haben zwischen Mitte März und Anfang Mai einen Offenstall aus Kunststoff von einem Feld neben der L 78 bei Müllenbach entwendet. Wer hat Beobachtungen zum Beispiel beim Abtransport des Stalls gemacht? Die Polizei sucht Zeugen (Foto: Polizei). » - Mehr Bühl

Umgestaltung der Ortsmitte Bühl (bm) - Informationen zu den Aktivitäten der Arbeitskreise im Rahmen des Förderprogramms Entwicklung ländlicher Raum (ELR) und mehrere Bauanträge waren Gegenstand der Sitzung des Eisentäler Ortschaftsrats. Vorrang hat die Umgestaltung des Trottenplatzes ( Foto: bm). » Weitersagen (bm) - Informationen zu den Aktivitäten der Arbeitskreise im Rahmen des Förderprogramms Entwicklung ländlicher Raum (ELR) und mehrere Bauanträge waren Gegenstand der Sitzung des Eisentäler Ortschaftsrats. Vorrang hat die Umgestaltung des Trottenplatzes ( Foto: bm). » - Mehr