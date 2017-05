Weiße Taube und gelbe Sterne leiten die Pilger Bühl/Sasbachwalden (mig) - Weit hinaus ins Land geht der Blick von der Friedenskapelle auf dem Hörchenberg in Sasbachwalden. Die Frau, die die Kapelle geprägt hat und sie betreut, hat ihre Idee von einem Friedens-Pilgerweg jetzt umgesetzt - in nur zwei Monaten. Er wird vom Friedenskreuz in Bühl zur Friedenskapelle führen. Am 28. Mai ist Eröffnung. Inspiriert habe sie im März die Bewegung "Friedensweg.org", die für den Monat Mai in ganz Europa zum Pilgern für den Frieden aufgerufen hat, erzählt Monika Bürk-Finkbeiner. Sie habe ihre Idee der Sasbachwaldener Bürgermeisterin, dem Vorsitzenden des Heimat- und Tourismusvereins und dem Kurgeschäftsführer vorgetragen. Sie sei zudem bei der Stadt Bühl vorstellig geworden und in den Rathäusern von Ottersweier und Lauf. Über diese Gemarkungen wird der neue Friedens-Pilgerweg führen. Er wird mit einer weißen Taube auf blauem Grund und gelben Sternen ausgeschildert. "Schon als Kind bin ich vom Hörchenberg mit dem Fahrrad zum Bühler Friedenskreuz gefahren", erinnert sich die spirituell und naturverbunden lebende Sasbachwaldenerin. Versöhnung und innerer Frieden sind wichtige Themen in ihrer eigenen Lebensgeschichte. Ebenso bewegt sie die Schönheit der Schöpfung und dass sie selbst gelernt hat, dankbar für ihr Leben und den Frieden zu sein. Wer für den Frieden pilgert, der investiere Energie in eine Veränderung in den Herzen und in der Welt, glaubt Monika Bürk-Finkbeiner. Vor der Umsetzung ihrer Idee und der Planung des Eröffnungstages musste sie selbst einige Energie aufbringen. Wo genau soll der Weg geführt werden? Wo werden Wegweiser angebracht? Wie müssen sie aussehen? "Es ist alles rund geworden", freut sie sich jetzt. Die Beschilderung ist geplant, das Programm für Sonntag, 28. Mai, steht. Zur Eröffnung mit einem Gottesdienst um 10 Uhr am Friedenskreuz kommt der Bühler Oberbürgermeister Hubert Schnurr, es spielen die Württemberger Streichersolisten und der Elsässer Liedermacher Serge Rieger. Von dort kann jeder Interessierte mit auf den elf Kilometer langen Pilgerweg gehen. Zum Abschluss den Blick schweifen lassen Erste Station ist die Maria-Assunta-Statue im Park der Hub in Ottersweier, die an die Opfer der Euthanasie durch die Nationalsozialisten 1940/41 erinnert. Eine längere Pause mit Musik und zum Verzehren des mitgebrachten Rucksackvespers findet an der Burgruine Neuwindeck in Lauf statt: "Wir stellen dort und auch am Friedenskreuz Bänke und mobile Toiletten auf", erklärt Bürk-Finkbeiner. Über das Presteneck geht es weiter zur Fatima-Grotte am Groben Kopf auf Gemarkung der Gemeinde Lauf. Am Zielpunkt auf dem Hörchenberg, der am späten Nachmittag erreicht wird, plant die Initiatorin eine Friedensmeditation. Sie soll beendet werden mit Planflötenklängen des Musikers Oscar Javelot. Für das leibliche Wohl ist durch das Restaurant Spinnerhof, einen Kiosk und einen "Paradies-Wagen" gesorgt, in dem vegetarische und vegane Mahlzeiten zubereitet werden. Am Abend gibt es einen Shuttle-Service, damit die Friedenspilger wieder zurück zum Ausgangspunkt nach Bühl kommen. Vorher können die Teilnehmer ihre Blicke weit ins Land schweifen lassen und den Sonnenuntergang beobachten.

