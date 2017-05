Nachwuchs Feuer und Flamme für seine neue Ausrüstung

Au am Rhein

Breites Spektrum gezeigt Au am Rhein (HH) - Mit einem Konzert in der Pfarrkirche St. Andreas hat der Gesangverein "Fidelia" seinen 120. Geburtstag gefeiert. Geboten wurde ein breites Spektrum - von besinnlichen Kirchenliedern bis hin zu energievollen Gospels war für jeden Geschmack etwas dabei (Foto: HH).