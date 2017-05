Motor-Yacht-Club hisst die "Blaue Flagge"

Die "Blaue Flagge" gibt es seit 30 Jahren. Die erste Auszeichnung wurde 1987 in Schleswig-Holstein vergeben. Sie ist das erste gemeinsame Umweltsymbol, das für jeweils ein Jahr an nachhaltige Sportboothäfen und Badestellen in weltweit 49 Staaten vergeben wird. Im vergangenen Jahr wehten insgesamt 4200 "Blaue Flaggen" rund um den Globus. In diesem Jahr werden es 4367 sein. In Baden-Württemberg wird sie in diesem Jahr an 20 Vereine vergeben - elf am Rhein, sechs am Bodensee und drei am Necker. Unterstützung erfahren sie vom Landesverband Baden-Württemberg des Deutschen Motoryachtverbands, denn gerade am Neckar möchte man die Anzahl der mit der "Blauen Flagge" ausgezeichneten Vereine noch erhöhen. "Die Blaue Flagge muss in Baden-Württemberg bleiben", bemerkte Peter Haag, Vizepräsident des Landesverbands Motorbootsport Baden-Württemberg.

Viel Arbeit ist Jahr für Jahr erforderlich, um die Auszeichnung zu erhalten, denn die Sportboothäfen oder Badestellen müssen jeweils einen umfangreichen Kriterienkatalog erfüllen und ihre vorbildliche Umweltweltarbeit unter Beweis stellen. "Wir mussten wieder einen 36-seitigen Bogen ausfüllen", berichtete Andreas Lorenz, Vorsitzender des Motor-Yacht-Clubs Greffern. Der 80 Mitglieder starke Verein, der in zwei Jahren sein 50-jähriges Bestehen feiert, setzt sich seit Jahren für einen umweltbewussten Umgang mit Landschaft und Natur ein. Er ist einer der wenigen Vereine, die über eine Fäkalienabsauganlage verfügen, die auch Fremdboote kostenfrei nutzen können. "Die Auszeichnung mit der ,Blauen Flagge' ist eine Wertschätzung unserer Arbeit für die Umwelt", meinte Lorenz. Sein Stellvertreter Egmont Amrein ergänzte: "Die Umwelt ist für den Verein sehr wichtig, daher müssen sich alle dieser besonderen Verpflichtung stellen und nach außen demonstrieren, dass sie die Umwelt sauber halten."

Die "Blaue Flagge" mit der Jahreszahl 2017 darf nun bis Ende September an den Fahnenmasten der ausgezeichneten Motorboothäfen und Badeseen wehen. Robert Lorenz von der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung vergab sie zusammen mit der Urkunde an den MYC Greffern, den Motor-Boot-Club Karlsruhe, den Motor-Boot-Club Oberhausen, den Motor-Yacht-Club Kurpfalz Mannheim, den Yacht-Club Hörnle in Grenzach, den Motor-Boot-Club Hochrhein, Motor-Boot-Club Heidelberg, Motor-Boot-Club Benningen am Necker, den Ruderclub Rastatt, den Motor-Boot- und Yacht-Club Breisach, den Yacht-Club Plochingen am Necker, den Nautic-Club Kehl, den Yacht-Club Lahr, den Motor-Boot-Club Iffezheim und den Motor-Yacht-Club Baden-Baden.