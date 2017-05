"Zerstörung der Landschaft"

Bühl



SG Steinbach vorzeitig Meister Bühl (moe) - Partystimmung im Rebland: Durch einen 37:25-Kantersieg gegen Hofweier II haben sie die Handballer der SG Steinbach/Kappelwindeck die Meisterschaft in der Landesliga gesichert und einen Spieltag vor Schluss den Wiederaufstieg in die Südbadenliga eingetütet (Foto: toto).